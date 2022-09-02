Три игрока РПЛ, Неймар и Холанд в атаке. Итоги Fantasy за август

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сегодня, 09:04

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за минувший месяц.

Впервые за долгое время в конкурсе Fantasy сменился победитель. Подвинуть ФК Галатасарай удалось команде Rosol. Борьба получилась упорной — первое место от второго отделили всего-навсего 6 баллов. Также в тройку лидеров попал 11 Легион.

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную августа, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.