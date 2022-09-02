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Три игрока РПЛ, Неймар и Холанд в атаке. Итоги Fantasy за август

сегодня, 09:04

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за минувший месяц.

Впервые за долгое время в конкурсе Fantasy сменился победитель. Подвинуть ФК Галатасарай удалось команде Rosol. Борьба получилась упорной — первое место от второго отделили всего-навсего 6 баллов. Также в тройку лидеров попал 11 Легион.

Призёры Fantasy
Команда Очки
1 Команда Rosol 539
2 ФК Галатасарай 533
3 11 Легион 518
4 Jana 85 511
5 Ulad 8 501
6 Зенит Москва 479
7 Варяг 467
8 Август 2022 448
9 ФК Уэска 447
10 Maryia 8 442
11 МЕРВ 437
12 Иолотанец 435
13 22beefs-av 433
14 внучата- 431
15 Команда GeorgVIII 424
16 Cucaraha 420
17 KWW 8 416
18 11 регион 412
19 Boston FC 401
20 Нищеброды из Мадрида 400
21 DetectivesOfThePast 399
22 Пуффендуйцы 396
23 В — 12 386
24 ФК Иолотанец 383
25 FC KAUNAS 371
26 Оборванцы из Мадрида 352
27 Команда АНТОИРЗ 348
28 Команда Флинт 340
29 BPD 338
30 aiz27 Июнь 2022 311

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную августа, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

Отметим попадание в топ трех игроков из РПЛ — защитников Кристиана Рамиреса и Родригао, а также хавбека Кристиана Нобоа. Кроме того, в число лучших вошли представители АПЛ, Бундеслиги и французской Лиги 1. Ну а пару форвардов составили звездные Неймар и Эрлинг Холанд.

Символическая сборная августа 2022

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Источник: soccer.ru
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