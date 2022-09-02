Три игрока РПЛ, Неймар и Холанд в атаке. Итоги Fantasy за август

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за минувший месяц.
Впервые за долгое время в конкурсе Fantasy сменился победитель. Подвинуть ФК Галатасарай удалось команде Rosol. Борьба получилась упорной — первое место от второго отделили всего-навсего 6 баллов. Также в тройку лидеров попал 11 Легион.
|Команда
|Очки
|1
|Команда Rosol
|539
|2
|ФК Галатасарай
|533
|3
|11 Легион
|518
|4
|Jana 85
|511
|5
|Ulad 8
|501
|6
|Зенит Москва
|479
|7
|Варяг
|467
|8
|Август 2022
|448
|9
|ФК Уэска
|447
|10
|Maryia 8
|442
|11
|МЕРВ
|437
|12
|Иолотанец
|435
|13
|22beefs-av
|433
|14
|внучата-
|431
|15
|Команда GeorgVIII
|424
|16
|Cucaraha
|420
|17
|KWW 8
|416
|18
|11 регион
|412
|19
|Boston FC
|401
|20
|Нищеброды из Мадрида
|400
|21
|DetectivesOfThePast
|399
|22
|Пуффендуйцы
|396
|23
|В — 12
|386
|24
|ФК Иолотанец
|383
|25
|FC KAUNAS
|371
|26
|Оборванцы из Мадрида
|352
|27
|Команда АНТОИРЗ
|348
|28
|Команда Флинт
|340
|29
|BPD
|338
|30
|aiz27 Июнь 2022
|311
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную августа, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.
Отметим попадание в топ трех игроков из РПЛ — защитников Кристиана Рамиреса и Родригао, а также хавбека Кристиана Нобоа. Кроме того, в число лучших вошли представители АПЛ, Бундеслиги и французской Лиги 1. Ну а пару форвардов составили звездные Неймар и Эрлинг Холанд.