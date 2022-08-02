Акинфеев, Промес и Смолов в числе лучших. Итоги Fantasy за июль

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за минувший месяц.
И вновь в который уже раз приходится констатировать гегемонию в конкурсе команды ФК Галатасарай. В очередной раз она заняла первое место, добившись солидного преимущества над ближайшим оппонентом. Также в тройку призеров попали 11 Легион и Ulad.
|Команда
|Очки
|1
|ФК Галатасарай
|455
|2
|11 Легион
|433
|3
|Ulad
|411
|4
|Нищеброды из Мадрида
|397
|5
|11 регион
|396
|6
|ФК Иолотанец
|391
|7
|Boston FC
|387
|8
|aiz27 Июнь 2022
|384
|9
|Зенит Москва
|379
|10
|Команда Флинт
|372
|11
|KWW
|368
|12
|Jana 7
|367
|13
|FC KAUNAS
|363
|14
|Daria 7
|359
|15
|Romano 7
|355
|16
|МЕРВ
|353
|17
|внучата-
|353
|18
|Команда GeorgVIII
|346
|19
|Чемпион
|343
|20
|ФК Уэска
|341
|21
|DetectivesOfThePast
|339
|22
|Иолотанец
|333
|23
|BPD
|322
|24
|Команда АНТОИРЗ
|314
|25
|Оборванцы из Мадрида
|286
|26
|Адмирал ФК
|262
|27
|Варяг
|261
|28
|Пуффендуйцы
|258
|29
|В — 12
|255
|30
|Cucaraha
|251
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную июля, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.
В ней оказались как представители РПЛ (Игорь Акинфеев, Квинси Промес, Эдуард Сперцян и Фёдор Смолов), так и футболисты из чемпионата Беларуси.