Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонкурсы и тесты

Акинфеев, Промес и Смолов в числе лучших. Итоги Fantasy за июль

сегодня, 07:52

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за минувший месяц.

И вновь в который уже раз приходится констатировать гегемонию в конкурсе команды ФК Галатасарай. В очередной раз она заняла первое место, добившись солидного преимущества над ближайшим оппонентом. Также в тройку призеров попали 11 Легион и Ulad.

Призёры Fantasy
Команда Очки
1 ФК Галатасарай 455
2 11 Легион 433
3 Ulad 411
4 Нищеброды из Мадрида 397
5 11 регион 396
6 ФК Иолотанец 391
7 Boston FC 387
8 aiz27 Июнь 2022 384
9 Зенит Москва 379
10 Команда Флинт 372
11 KWW 368
12 Jana 7 367
13 FC KAUNAS 363
14 Daria 7 359
15 Romano 7 355
16 МЕРВ 353
17 внучата- 353
18 Команда GeorgVIII 346
19 Чемпион 343
20 ФК Уэска 341
21 DetectivesOfThePast 339
22 Иолотанец 333
23 BPD 322
24 Команда АНТОИРЗ 314
25 Оборванцы из Мадрида 286
26 Адмирал ФК 262
27 Варяг 261
28 Пуффендуйцы 258
29 В — 12 255
30 Cucaraha 251

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную июля, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

В ней оказались как представители РПЛ (Игорь Акинфеев, Квинси Промес, Эдуард Сперцян и Фёдор Смолов), так и футболисты из чемпионата Беларуси.

Символическая сборная июля 2022

Все новости
Триумф болельщиков ЦСКА и «Арсенала». Итоги конкурса прогнозов за июль
Сегодня, 07:37
«Галатасараю» по-прежнему нет равных. Итоги Fantasy за июнь
02 июля
Смена лидера в борьбе за звание лучшего прогнозиста года. Итоги КП за июнь
02 июля
Вратарь «Уфы» и пять игроков АПЛ. Итоги Fantasy за май
02 июня
Победа за счёт дополнительных показателей и провал фаворита. Итоги КП
02 июня
Шунин на воротах, Неймар и Мбаппе в атаке. Итоги Fantasy за апрель
02 мая
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 08:08
Поздравляю победителя ФК Галатасарай и призеров!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:55
Не участвую, но интересно...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 