Триумф болельщиков ЦСКА и «Арсенала». Итоги конкурса прогнозов за июль

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июль.
Победителем июльского конкурса стал пользователь sv_1969, добившийся в финальной группе солидного преимущества над shlomo2. Также отметим активность и успешность в конкурсе прогнозов болельщиков ЦСКА — они заняли сразу пять призовых мест. Также удачно выступили поклонники лондонского «Арсенала», у которых два представителя в списке призеров. Один из них занял общее 3-е место. Кроме того, в июле добились успеха фанаты «Оренбурга», «Манчестер Юнайтед», «Рубина» и «Локомотива».
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|sv_1969 Группа Нетто И.
|12300
|2.
|shlomo2 Лучшее 2-е место
|8290
|3.
|A.S.A Группа Гаврилова Ю.
|6640
|4.
|shlomo Группа Численко И.
|5030
|5.
|Cat01 Группа Протасова О.
|3686
|6.
|Дмитрий Климович 3 Группа Черенкова Ф.
|2892
|7.
|drug01 Группа Бескова К.
|2719
|8.
|Ironigor Группа Боброва В.
|1955
|9.
|ФорвардЪ Группа Симоняна Н.
|930
|10.
|Звезда по имени Солнце Группа Федотова Г.
|334
|11*.
|Anisovich Группа Стрельцова Э.
|0
|12*.
|STVA 1 Лучшее 2-е место
|0
|13*.
|ЮЗИК Группа Иванова В.
|0
|14*.
|Caniggia Лучшее 2-е место
|0
|15*.
|Leha-ha50 Группа Понедельника В.
|0
|16*.
|volga.kot Группа Дасаева Р.
|0
|17*.
|VeniaminS Группа Воронина В.
|0
|18*.
|rubin kazzzan Группа Шестернева А.
|0
|19*.
|Capone34 Группа Блохина О.
|0
* — за счет доп. показателей.
Еще одним призером главного конкурса стал пользователь Брулин как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.
Сигизмунд Кац остается лидером в рейтинге самых успешных прогнозистов года. Пока приблизиться к нему никому не удается — отрыв от ближайшего преследователя более чем солидный. Однако как показывает история этого зачета, ситуация тут может кардинально поменяться за один месяц, а потому интрига наверняка будет сохраняться до конца года.
|Пользователь
|ROI
|1.
|Сигизмунд Кац
|60
|2.
|Звезда по имени Солнце
|42
|3.
|Октябрь 1917
|35
|4.
|КЭТиК
|32
|5.
|Байкал-38
|32
|6.
|holms918
|21
|7.
|Против ЦСКА
|21
|8.
|leonid_spb58
|18
|9.
|Гус Пойет
|17
|10.
|_krot_
|16
Всем удачи в новом месяце! Играйте не ради призов, а в удовольствие!
Всем удачи в новом месяце! Играйте не ради призов, а в удовольствие!