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Триумф болельщиков ЦСКА и «Арсенала». Итоги конкурса прогнозов за июль

сегодня, 07:37

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июль.

Победителем июльского конкурса стал пользователь sv_1969, добившийся в финальной группе солидного преимущества над shlomo2. Также отметим активность и успешность в конкурсе прогнозов болельщиков ЦСКА — они заняли сразу пять призовых мест. Также удачно выступили поклонники лондонского «Арсенала», у которых два представителя в списке призеров. Один из них занял общее 3-е место. Кроме того, в июле добились успеха фанаты «Оренбурга», «Манчестер Юнайтед», «Рубина» и «Локомотива».

Призёры конкурса прогнозов
Пользователь Выигрыш
1. sv_1969 Группа Нетто И. 12300
2. shlomo2 Лучшее 2-е место 8290
3. Арсенал A.S.A Группа Гаврилова Ю. 6640
4. Оренбург shlomo Группа Численко И. 5030
5. Cat01 Группа Протасова О. 3686
6. ЦСКА Дмитрий Климович 3 Группа Черенкова Ф. 2892
7. ЦСКА drug01 Группа Бескова К. 2719
8. ЦСКА Ironigor Группа Боброва В. 1955
9. ФорвардЪ Группа Симоняна Н. 930
10. Локомотив Звезда по имени Солнце Группа Федотова Г. 334
11*. Anisovich Группа Стрельцова Э. 0
12*. STVA 1 Лучшее 2-е место 0
13*. Арсенал ЮЗИК Группа Иванова В. 0
14*. Россия Caniggia Лучшее 2-е место 0
15*. ЦСКА Leha-ha50 Группа Понедельника В. 0
16*. volga.kot Группа Дасаева Р. 0
17*. ЦСКА VeniaminS Группа Воронина В. 0
18*. Рубин rubin kazzzan Группа Шестернева А. 0
19*. Манчестер Юнайтед Capone34 Группа Блохина О. 0

* — за счет доп. показателей.

Еще одним призером главного конкурса стал пользователь Брулин как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Сигизмунд Кац остается лидером в рейтинге самых успешных прогнозистов года. Пока приблизиться к нему никому не удается — отрыв от ближайшего преследователя более чем солидный. Однако как показывает история этого зачета, ситуация тут может кардинально поменяться за один месяц, а потому интрига наверняка будет сохраняться до конца года.

Рейтинг возврата инвестиций за год
Пользователь ROI
1. Сигизмунд Кац 60
2. Локомотив Звезда по имени Солнце 42
3. Октябрь 1917 35
4. Милан КЭТиК 32
5. Локомотив Байкал-38 32
6. Ростов holms918 21
7. Против ЦСКА 21
8. leonid_spb58 18
9. Гус Пойет 17
10. _krot_ 16
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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:06
Поздравляю sv_1969 с победой!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:05
Поздравляю победителя sv_1969 с победой! Так же поздравляю Shlomo со вторым местом! Сам всего лишь второй раз попал в 20-ку сильнейших и вот первый раз в призовую тройку.
Всем удачи в новом месяце! Играйте не ради призов, а в удовольствие!
A.S.A
A.S.A ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 07:58
Благодарю, хоть так Арсенал в призах))) надеюсь и в АПЛ подтянемся
etdc78eeqt8w
etdc78eeqt8w
сегодня в 07:58
Надо призы менять, а то майки уже обрыдли
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:43
А.S.A прими поздравления!
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