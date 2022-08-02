Триумф болельщиков ЦСКА и «Арсенала». Итоги конкурса прогнозов за июль

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сегодня, 07:37

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июль.

Победителем июльского конкурса стал пользователь sv_1969, добившийся в финальной группе солидного преимущества над shlomo2. Также отметим активность и успешность в конкурсе прогнозов болельщиков ЦСКА — они заняли сразу пять призовых мест. Также удачно выступили поклонники лондонского «Арсенала», у которых два представителя в списке призеров. Один из них занял общее 3-е место. Кроме того, в июле добились успеха фанаты «Оренбурга», «Манчестер Юнайтед», «Рубина» и «Локомотива».

* — за счет доп. показателей.

Еще одним призером главного конкурса стал пользователь Брулин как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Сигизмунд Кац остается лидером в рейтинге самых успешных прогнозистов года. Пока приблизиться к нему никому не удается — отрыв от ближайшего преследователя более чем солидный. Однако как показывает история этого зачета, ситуация тут может кардинально поменяться за один месяц, а потому интрига наверняка будет сохраняться до конца года.