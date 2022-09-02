Триумф «Милана» и прорыв «железнодорожников». Итоги конкурса прогнозов

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за август.
Главный трофей по итогам минувшего месяца достался пользователю КЭТиК под аватаркой «Милана». В тройке призеров также поклонник «Оренбурга» shlomo и юзер с ником YVG. Кроме того, в топ лучших попали сразу 4 болельщика ЦСКА (традиционно активное участие фанатов «армейцев») и 3 фаната «Локомотива» (а вот они выдали, наверное, едва ли не лучшее свое выступление за последнее время).
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|КЭТиК Группа Блохина О.
|16463
|2.
|shlomo Группа Черенкова Ф.
|12152
|3.
|YVG Группа Стрельцова Э.
|11969
|4.
|Звезда по имени Солнце Группа Протасова О.
|7120
|5.
|Байкал-38 Группа Гаврилова Ю.
|6520
|6.
|протон Группа Воронина В.
|3400
|7.
|Дмитрий Климович 3 Группа Понедельника В.
|3227
|8.
|beefs Группа Шестернева А.
|3034
|9.
|Gahi Группа Численко И.
|1686
|10.
|shlomo2 Группа Боброва В.
|1241
|11.
|Ironigor Лучшее 2-е место
|1230
|12.
|ermak6848 Группа Бескова К.
|756
|13.
|008Maximus Группа Иванова В.
|488
|14*.
|Байкал-38. Группа Дасаева Р.
|0
|15*.
|STVA 1 Группа Федотова Г.
|0
|16*.
|Василий 50 Группа Нетто И.
|0
|17*.
|drug01 Лучшее 2-е место
|0
|18*.
|95-shishani-95 Лучшее 2-е место
|0
|19*.
|Варвар7 Группа Симоняна Н.
|0
* — за счет доп. показателей.
Ещё одним призером главного конкурса стал пользователь LOpp как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.
Сигизмунд Кац продолжает удерживать лидерство в этом зачете, однако его преимущество теперь не такое большое, как по итогам июля. Всего 2 пункта отделяют от первого места пользователя КЭТиК. Поэтому можно ожидать, что уже в следующем месяце тут может произойти смена фаворита.
|Пользователь
|ROI
|1.
|Сигизмунд Кац
|40
|2.
|КЭТиК
|38
|3.
|Звезда по имени Солнце
|29
|4.
|Байкал-38
|26
|5.
|Октябрь 1917
|19
|6.
|holms918
|18
|7.
|Sosna69
|18
|8.
|sv_1969
|17
|9.
|Vjazmitsch
|12
|10.
|leonid_spb58
|12
Вы не можете отвечать на комментарии Байкал-38., т.к. он добавил Вас в игнор
Вы не можете отвечать на комментарии Байкал-38., т.к. он добавил Вас в игнор
а вот они выдали, наверное, едва ли не лучшее свое выступление за последнее время
Не они, а он)
Какой вы внимательный! Но не пытайтесь скрыть лицо, мы знаем каждого, несмотря на маску анонима.
а вот они выдали, наверное, едва ли не лучшее свое выступление за последнее время
Не они, а он)
Какой вы внимательный! Но не пытайтесь скрыть лицо, мы знаем каждого, несмотря на маску анонима.
Не они, а он)
Не они, а он)