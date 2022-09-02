Триумф «Милана» и прорыв «железнодорожников». Итоги конкурса прогнозов

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сегодня, 08:42

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за август.

Главный трофей по итогам минувшего месяца достался пользователю КЭТиК под аватаркой «Милана». В тройке призеров также поклонник «Оренбурга» shlomo и юзер с ником YVG. Кроме того, в топ лучших попали сразу 4 болельщика ЦСКА (традиционно активное участие фанатов «армейцев») и 3 фаната «Локомотива» (а вот они выдали, наверное, едва ли не лучшее свое выступление за последнее время).

* — за счет доп. показателей.

Ещё одним призером главного конкурса стал пользователь LOpp как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Сигизмунд Кац продолжает удерживать лидерство в этом зачете, однако его преимущество теперь не такое большое, как по итогам июля. Всего 2 пункта отделяют от первого места пользователя КЭТиК. Поэтому можно ожидать, что уже в следующем месяце тут может произойти смена фаворита.