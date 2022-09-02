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Триумф «Милана» и прорыв «железнодорожников». Итоги конкурса прогнозов

сегодня, 08:42

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за август.

Главный трофей по итогам минувшего месяца достался пользователю КЭТиК под аватаркой «Милана». В тройке призеров также поклонник «Оренбурга» shlomo и юзер с ником YVG. Кроме того, в топ лучших попали сразу 4 болельщика ЦСКА (традиционно активное участие фанатов «армейцев») и 3 фаната «Локомотива» (а вот они выдали, наверное, едва ли не лучшее свое выступление за последнее время).

Призёры Конкурса прогнозов
Пользователь Выигрыш
1. Милан КЭТиК Группа Блохина О. 16463
2. Оренбург shlomo Группа Черенкова Ф. 12152
3. YVG Группа Стрельцова Э. 11969
4. Локомотив Звезда по имени Солнце Группа Протасова О. 7120
5. Локомотив Байкал-38 Группа Гаврилова Ю. 6520
6. протон Группа Воронина В. 3400
7. ЦСКА Дмитрий Климович 3 Группа Понедельника В. 3227
8. Краснодар beefs Группа Шестернева А. 3034
9. Gahi Группа Численко И. 1686
10. shlomo2 Группа Боброва В. 1241
11. ЦСКА Ironigor Лучшее 2-е место 1230
12. ЦСКА ermak6848 Группа Бескова К. 756
13. 008Maximus Группа Иванова В. 488
14*. Локомотив Байкал-38. Группа Дасаева Р. 0
15*. STVA 1 Группа Федотова Г. 0
16*. Василий 50 Группа Нетто И. 0
17*. ЦСКА drug01 Лучшее 2-е место 0
18*. Реал 95-shishani-95 Лучшее 2-е место 0
19*. Спартак Варвар7 Группа Симоняна Н. 0

* — за счет доп. показателей.

Ещё одним призером главного конкурса стал пользователь LOpp как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Сигизмунд Кац продолжает удерживать лидерство в этом зачете, однако его преимущество теперь не такое большое, как по итогам июля. Всего 2 пункта отделяют от первого места пользователя КЭТиК. Поэтому можно ожидать, что уже в следующем месяце тут может произойти смена фаворита.

Рейтинг возврата инвестиций за год
Пользователь ROI
1. Сигизмунд Кац 40
2. Милан КЭТиК 38
3. Локомотив Звезда по имени Солнце 29
4. Локомотив Байкал-38 26
5. Октябрь 1917 19
6. Ростов holms918 18
7. Sosna69 18
8. sv_1969 17
9. ЦСКА Vjazmitsch 12
10. leonid_spb58 12

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
vtuf5kvvu6yw
vtuf5kvvu6yw
сегодня в 09:54
Да нас тут осталось-то пара десятков. Как не знать!
Вы не можете отвечать на комментарии Байкал-38., т.к. он добавил Вас в игнор
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 09:38, ред.
Алсидес Гиджиев 386 / 386 сегодня в 14:12
а вот они выдали, наверное, едва ли не лучшее свое выступление за последнее время
Не они, а он)

Какой вы внимательный! Но не пытайтесь скрыть лицо, мы знаем каждого, несмотря на маску анонима.
Gahi
Gahi
сегодня в 09:29
Поздравляю всех победителей и участников финального конкурса с результатами показанными в последний день игры. И пожелать каждому участнику успеха в новом месяце, чтобы улучшить свои результаты. Удачи
pj957ef634er
pj957ef634er
сегодня в 09:12
а вот они выдали, наверное, едва ли не лучшее свое выступление за последнее время
Не они, а он)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:55
Мои искренние поздравления !
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