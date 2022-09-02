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«У „Зенита“ моложе состав? Ничего страшного». Бояринцев — о матче легенд

вчера, 11:48

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о предстоящем матче легенд между московским клубом и «Зенитом».

Отличное настроение, настраиваемся на игру. У «Зенита» моложе состав? Ничего страшного, в обеих командах будут и молодые, и опытные игроки. Никто на это внимания не обращает. Постараемся провести хороший матч и порадовать болельщиков. Мяч нас рассудит. Все настраиваются на положительный результат, тем интереснее будет игра.

Решающим фактором будет физическая форма игроков на данный момент, а не возраст. Можно и в 50 быть лучше подготовленным функционально, чем в 38. Все будет зависеть от того, как ребята подготовили себя к этому матчу.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 13:26
Даже здесь у Зенита читерство, ну что ты будешь делать...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:26
В составе народной есть игроки, только недавно завершившие карьеру.
Их несколько. но они есть...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:24
Результат тут ясен.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:08, ред.
Здоровья легендам, а мастерство не пропьешь.
Я бы Карреру позвал
asraeil
asraeil
вчера в 11:55
Главное не результат, а сама игра!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:51
У "Зенита" моложе состав, но ниже класс. Андрей Сергеевич сказал, что не будет больше играть в матчах ветеранов, а всякие Лобовы, Коноплевы и Власовы, которые там заявлены, при всём уважении, это были лавочники "Зенита" уровня ФНЛ, которых Морозову просто пришлось привлечь в состав из школы, чтобы хоть как-то закрыть позиции. Там ноль класса.
Гость
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