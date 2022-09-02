«У „Зенита“ моложе состав? Ничего страшного». Бояринцев — о матче легенд

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче легенд между московским клубом и «Зенитом».

Отличное настроение, настраиваемся на игру. У «Зенита» моложе состав? Ничего страшного, в обеих командах будут и молодые, и опытные игроки. Никто на это внимания не обращает. Постараемся провести хороший матч и порадовать болельщиков. Мяч нас рассудит. Все настраиваются на положительный результат, тем интереснее будет игра.

Решающим фактором будет физическая форма игроков на данный момент, а не возраст. Можно и в 50 быть лучше подготовленным функционально, чем в 38. Все будет зависеть от того, как ребята подготовили себя к этому матчу.