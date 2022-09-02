Кавазашвили считает невозможным чемпионство «Спартака» в этом сезоне

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что «красно-белые» не смогут стать чемпионами в нынешнем сезоне РПЛ.
Я готов выпить шампанское, если «Спартак» станет чемпионом: бутылку не осилю, но два бокала выпью. Но, правда, «Спартак» все равно не выиграет РПЛ. Это настолько невозможно, что такая пьянка мне не грозит. Я шампанское и так могу выпить — без «Спартака» как-то справлюсь.
Конечно, возможно, что команда Абаскаля зацепится за тройку. Но на том подъеме, на котором играют «красно-белые» сейчас, долго продержаться просто невозможно.
Когда у тебя в команде очень техничные ребята — это одно, а когда пытаешься продержаться на каком-то духе — ничего не получится. Когда в следующий раз они станут чемпионами — большой вопрос, нужно дождаться, кто будет сидеть в руководстве.
Считаю недостаточно профессиональными такие высказывания бывшего вратаря в адрес московского клуба.
Считаю недостаточно профессиональными такие высказывания бывшего вратаря в адрес московского клуба.
менее определённый ответ по поводу возможного чемпионства.
Но Зенит выглядит объективно сильнее,
даже дома Спартаку обыграть его будет очень тяжело.
Многое зависит и от удачи, кому она больше улыбнётся,
и от судейства: будет ли оно справедливым и объективным.
менее определённый ответ по поводу возможного чемпионства.
Но Зенит выглядит объективно сильнее,
даже дома Спартаку обыграть его будет очень тяжело.
Многое зависит и от удачи, кому она больше улыбнётся,
и от судейства: будет ли оно справедливым и объективным.
Болельщики Спартака считают, что Анзор Кавазашвили это никому не известная говорящая голова, на чьем мнение просто на94
Болельщики Спартака считают, что Анзор Кавазашвили это никому не известная говорящая голова, на чьем мнение просто на94
Хотя в 2017 году тоже никто не верил.
Хотя в 2017 году тоже никто не верил.
А если кто попытается навязать конкуренцию - их тут же начнут засуживать. Знаем, сколько раз проходили уже!
А если кто попытается навязать конкуренцию - их тут же начнут засуживать. Знаем, сколько раз проходили уже!