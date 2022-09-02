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Кавазашвили считает невозможным чемпионство «Спартака» в этом сезоне

вчера, 11:24

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что «красно-белые» не смогут стать чемпионами в нынешнем сезоне РПЛ.

Я готов выпить шампанское, если «Спартак» станет чемпионом: бутылку не осилю, но два бокала выпью. Но, правда, «Спартак» все равно не выиграет РПЛ. Это настолько невозможно, что такая пьянка мне не грозит. Я шампанское и так могу выпить — без «Спартака» как-то справлюсь.

Конечно, возможно, что команда Абаскаля зацепится за тройку. Но на том подъеме, на котором играют «красно-белые» сейчас, долго продержаться просто невозможно.

Когда у тебя в команде очень техничные ребята — это одно, а когда пытаешься продержаться на каком-то духе — ничего не получится. Когда в следующий раз они станут чемпионами — большой вопрос, нужно дождаться, кто будет сидеть в руководстве.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:17
Так и есть.Легковесная команда.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 15:26
Соглашусь с Кавазашвили, не готов спартак сейчас к чемпионству, впрочем как наверное и мы. Не осилит один Промес весь сезон тащить команду.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:24, ред.
В жизни, как обычной, так и футбольной, всё может быть, в том числе и то, что изначально казалось невозможным. Достаточно вспомнить победы сб. Дании на ЧЕ и "Лестера" в АПЛ.
Считаю недостаточно профессиональными такие высказывания бывшего вратаря в адрес московского клуба.
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:34, ред.
Следующий матч Спартака против Зенита даст более или
менее определённый ответ по поводу возможного чемпионства.
Но Зенит выглядит объективно сильнее,
даже дома Спартаку обыграть его будет очень тяжело.
Многое зависит и от удачи, кому она больше улыбнётся,
и от судейства: будет ли оно справедливым и объективным.
В_МЯСО
В_МЯСО
вчера в 12:47
Анзор Кавазашвили считает, что «красно-белые» не смогут стать чемпионами в нынешнем сезоне РПЛ.

Болельщики Спартака считают, что Анзор Кавазашвили это никому не известная говорящая голова, на чьем мнение просто на94
Capral
Capral
вчера в 12:46
Точно сказал Анзор, грамотно. Одно, никак не могу понять- почему, Анзор, столько говорит про Спартак и никогда не вспоминает Торпедо, в котором, провел гораздо больше лет, чем в Спартаке?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:22
Ближайшая игра скажет точно.
idres
idres
вчера в 12:00
Пока рано о чем то говорить
ABir
ABir
вчера в 11:48
Да на чемпионство в этом году шансов мало, но в тройке быть вполне реально.
Хотя в 2017 году тоже никто не верил.
drug01
drug01
вчера в 11:41
Америку открыл???
makkie
makkie
вчера в 11:37
Зенит чемпион, это очевидно.
А если кто попытается навязать конкуренцию - их тут же начнут засуживать. Знаем, сколько раз проходили уже!
Oliver S
Oliver S
вчера в 11:37
Мне всегда казалось, что ветераны должны мотивировать игроков своего бывшего и любимого клуба на подвиги и победы, а не пинать за каждую ошибку и настраивать на то, что "как бы вы ни старались у вас всё равно ничего не получится, живите с этим теперь". Позор таким ветеранам.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:36
Логично говорит, чертяка...
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