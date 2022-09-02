Игонин о матчах ветеранов: «Мне эта история нравится»

Экс-игрок «Зенита» высказался о развитии идеи матчей ветеранов.

Мне эта история нравится. Но это не вопрос одного дня. Ветераны так решили, что они уделят больше времени на свою подготовку и занятие спортом. Это своего рода причина начать бегать, если кто-то этого не делал. И это пропаганда здорового образа жизни даже среди нас. Но главное, чтоб был отзыв болельщиков. Мы-то найдем, где поиграть в том или ином формате. Но если болельщикам такой формат близок, то тогда надо развивать.