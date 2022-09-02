Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Игонин о матчах ветеранов: «Мне эта история нравится»

сегодня, 09:06

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался о развитии идеи матчей ветеранов.

Мне эта история нравится. Но это не вопрос одного дня. Ветераны так решили, что они уделят больше времени на свою подготовку и занятие спортом. Это своего рода причина начать бегать, если кто-то этого не делал. И это пропаганда здорового образа жизни даже среди нас. Но главное, чтоб был отзыв болельщиков. Мы-то найдем, где поиграть в том или ином формате. Но если болельщикам такой формат близок, то тогда надо развивать.

Все новости
Каррера: «Черышев — хороший трансфер для „Венеции“»
Вчера, 22:38
Кержаков: «„Зенит“ — фаворит матча против „Спартака“»
Вчера, 22:20
Окоронкво: «„Краснодар“ будет бороться за чемпионство в этом сезоне»
Вчера, 21:16
«Если бы в „Челси“ его хотели, то давно бы купили». Канчельскис о Захаряне
Вчера, 20:17
Орещук — о Захаряне и «Челси»: «„Динамо“ ни в чём не виновато»
Вчера, 19:57
«Главное, чтобы в голове всё было нормально». Мостовой — о Захаряне
Вчера, 18:53
Сортировать
Все комментарии
52jgsttv3x85
52jgsttv3x85
сегодня в 09:34
Это весьма любопытно
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:27
Всё это делается под медицинским наблюдением, иначе могут быть последствия...
j5n55r835jx7
j5n55r835jx7
сегодня в 09:19
это больше для здоровья...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:14
Нравится и хорошо
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:11
Болельщикам сейчас всё близко и в то же время всё так далеко!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 