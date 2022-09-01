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Окоронкво: «„Краснодар“ будет бороться за чемпионство в этом сезоне»

сегодня, 21:16

Нападающий «Краснодара» Жонатан Окоронкво рассказал, какие цели «быки» ставят в нынешнем сезоне РПЛ.

Я думаю, что «Краснодар» будет бороться за чемпионство в этом сезоне. У нас хорошие шансы: сейчас мы на четвертом месте, отстаем от первого всего на три очка. Возможно ли остановить «Зенит?» Да, все возможно. Если усердно работать, можно всего достичь. Мы постараемся это сделать. Например, в прошлом году в Кубке России их выбили в четвертьфинале. Так что все может произойти. Надеюсь, мы сможем.

Что касается Кубка России, то мы постараемся сделать все что от нас зависит, чтобы пройти как можно дальше и выиграть его. Конечно, я бы очень хотел дальше помогать команде достичь всех поставленных целей.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 21:58
С чего бы это?
008Maximus
008Maximus
сегодня в 21:52
Каждый год это делает, но сливает после зимней паузы
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:34
ВСе будут бороться,но претендент-один.Вот за второе место-штук пять.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 21:23
Вы в лучшей ситуации сливали концовку и в этом сезоне сольете,крыша у Вас не та.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:16
Смешно, когда так глупо.
Гость
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