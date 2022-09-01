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Кержаков: «„Зенит“ — фаворит матча против „Спартака“»

сегодня, 22:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит04.09.2022 в 20:00 Не начался

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о предстоящем матче 8-го тура РПЛ против «Спартака».

Параллель с матчем за Суперкубок здесь нельзя привести как минимум потому, что теперь игра будет в Москве. Это самое главное отличие. Но для меня фаворит остаётся прежним — это «Зенит». Не хочу никого обижать, но не помню, чтобы в этом сезоне «Спартак» забивал конкурентоспособным командам. Сколько он забил «Зениту» и «Динамо»? Ну да, забил «Краснодару». Ну и что? Да, «красно‑белые» неплохо играют с командами, которые перед матчами не считаются фаворитами. В других же случаях команде Абаскаля не так везёт, и мы не видим такой силы. Так что сейчас для москвичей будет хорошая проверка. Но опять же, не вижу никаких весомых доводов в пользу «Спартака».

Нравится ли мне игра «Зенита» в этом сезоне? Мне нравится, какое место он занимает в турнирной таблице. Думаю, всем болельщикам «сине‑бело‑голубых» это нравится. Это самое главное сейчас, как и все предыдущие четыре сезона. Сейчас в «Зените» много латиноамериканских футболистов, которые солируют в команде. Даже неважно, кто будет играть в линии нападения петербуржцев, главной силой сейчас является полузащита, где, на мой взгляд выходят ведущие игроки клуба — Малком, Вендел и Клаудиньо. От их присутствия и зависит, как будет играть «Зенит».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:31
КАкой ум!!! Столичная штучка...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:21
В гостях фаворитами им не быть, а вот мальчиками для битья вполне
Гость
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