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«Если бы в „Челси“ его хотели, то давно бы купили». Канчельскис о Захаряне

сегодня, 20:17

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал несостоявшийся переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

Нет ли опасения, что будет ситуация, как с Хвичей прошлым летом, когда после слухов он просел психологически? Такое может быть. Если бы в «Челси» его хотели, то давно бы купили. Психологически может просесть. Где «Челси» и, при всём уважении, где «Динамо»?

Думаю, что команда должна поддержать его, а также родные и близкие. Жизнь продолжается. Жалко, что не получилось уехать. Здесь многое непонятно. Он должен проявить характер, если он сильный. Надо продолжать играть так, как играл.

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нечитайло
нечитайло
сегодня в 20:25
Не чего страшного не произошло, хуже было бы, если приехал, а потом облом
sb4a4cmkxhup
sb4a4cmkxhup
сегодня в 20:25
как всегда много шума из ничего...
Гость
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