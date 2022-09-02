Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Канчельскис: «Хоть „Спартак“ играет дома, „Зенит“ выглядит посерьёзнее»

вчера, 16:34
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 20:00 Не начался

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил расклад сил перед матчем «Спартака» и «Зенита».

Сложно сказать, кто к этому матчу подходит в лучшей форме. И одни и другие выиграли свои кубковые матчи. Хоть «Спартак» играет дома, «Зенит» на бумаге выглядит посерьезнее. Но бумага не играет в футбол, поэтому в этой игре думаю шансы у команд 50 на 50.

Сложно сказать, помогут ли домашние стены «Спартаку», иногда даже на выезде легче играть. В гостевых матчах хозяевам надо играть в атаку, из-за этого появляются зоны и легче бежать в контратаку и создавать моменты. Плюс у «красно-белых» есть футболисты, которые индивидуально здорово могут сыграть. Думаю, что в воскресенье будет очень интересный матч.

Все новости
Черников: «Мы на одной волне с тренерским штабом»
Сегодня, 07:51
Генич рассказал, почему Сперцян играет за Армению, а не за Россию
Сегодня, 00:57
Мележиков: «Цель „Спартака“ – только чемпионство»
Вчера, 22:55
Симонян: «Будем надеяться и ждать, что „Спартаку“ без Федуна станет лучше»
Вчера, 20:28
Широков: «Захарян пока не перерос уровень РПЛ»
Вчера, 19:30
Тихонов: «„Зенит“ не был конкурентом „Спартака“, когда я выступал за клуб»
Вчера, 18:28
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:55
Сыграть без косяков!
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:24
Он просто не той ногой оттолкнулся,и не от того берега.
cska1948
cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:08
В приведенном вами выражении хотя бы логика есть. Но как хозяева могут играть в гостевых матчах, ума не приложу.
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:04, ред.
Да ладно...Лучший его перл-по ходу матча "Спартака" и "Ливерпуля" : " Первые три минуты "Спартак" играл хорошо!!!".
cska1948
cska1948
вчера в 21:00
"...В гостевых матчах хозяевам надо играть в атаку..."
----------------
Шедевральное высказывание...
Boricku
Boricku
вчера в 20:56
Сейчас всё в деньгах - у кого денег больше, у того игрочишки лучче.
SonataArctica
SonataArctica ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 19:10
Балда как бы не вышла...)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:08
Не скромничай....
Клопп Абаскалю и в помощники не годится...
Юрген с составом на млрд евро плетётся на 6-м месте АПЛ....
А дзюбин ровесник у руля Спартака умудряется с люксембуржцами и шарлеруанцами в составе идти нога в ногу с зенитовскими кудесниками мяча...
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 18:43
Скоро,все решится,что гадать!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:44
Мяч круглый,поле ровное, может быть всякое
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:38
Выйдет Кейта и загонит всех бразильцев под плинтус.
ABir
ABir
вчера в 17:24
Будем ждать интересного футбола от обеих команд
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:09
И с Ливерпулем у нас такая же статистика
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:48
Ничего нового.....не сказал...
Зенит в гостях у Спартака уж 10 лет как 50/50......
11 игр (с 2012-го года) - 5 ничьих....3 победы Зенита...3 победы Спартака...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 