Канчельскис: «Хоть „Спартак“ играет дома, „Зенит“ выглядит посерьёзнее»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» оценил расклад сил перед матчем «Спартака» и «Зенита».

Сложно сказать, кто к этому матчу подходит в лучшей форме. И одни и другие выиграли свои кубковые матчи. Хоть «Спартак» играет дома, «Зенит» на бумаге выглядит посерьезнее. Но бумага не играет в футбол, поэтому в этой игре думаю шансы у команд 50 на 50.

Сложно сказать, помогут ли домашние стены «Спартаку», иногда даже на выезде легче играть. В гостевых матчах хозяевам надо играть в атаку, из-за этого появляются зоны и легче бежать в контратаку и создавать моменты. Плюс у «красно-белых» есть футболисты, которые индивидуально здорово могут сыграть. Думаю, что в воскресенье будет очень интересный матч.