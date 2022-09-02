Канчельскис: «Хоть „Спартак“ играет дома, „Зенит“ выглядит посерьёзнее»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил расклад сил перед матчем «Спартака» и «Зенита».
Сложно сказать, кто к этому матчу подходит в лучшей форме. И одни и другие выиграли свои кубковые матчи. Хоть «Спартак» играет дома, «Зенит» на бумаге выглядит посерьезнее. Но бумага не играет в футбол, поэтому в этой игре думаю шансы у команд 50 на 50.
Сложно сказать, помогут ли домашние стены «Спартаку», иногда даже на выезде легче играть. В гостевых матчах хозяевам надо играть в атаку, из-за этого появляются зоны и легче бежать в контратаку и создавать моменты. Плюс у «красно-белых» есть футболисты, которые индивидуально здорово могут сыграть. Думаю, что в воскресенье будет очень интересный матч.
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Шедевральное высказывание...
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Шедевральное высказывание...
Клопп Абаскалю и в помощники не годится...
Юрген с составом на млрд евро плетётся на 6-м месте АПЛ....
А дзюбин ровесник у руля Спартака умудряется с люксембуржцами и шарлеруанцами в составе идти нога в ногу с зенитовскими кудесниками мяча...
Клопп Абаскалю и в помощники не годится...
Юрген с составом на млрд евро плетётся на 6-м месте АПЛ....
А дзюбин ровесник у руля Спартака умудряется с люксембуржцами и шарлеруанцами в составе идти нога в ногу с зенитовскими кудесниками мяча...
Зенит в гостях у Спартака уж 10 лет как 50/50......
11 игр (с 2012-го года) - 5 ничьих....3 победы Зенита...3 победы Спартака...
Зенит в гостях у Спартака уж 10 лет как 50/50......
11 игр (с 2012-го года) - 5 ничьих....3 победы Зенита...3 победы Спартака...