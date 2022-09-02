Семак: «Предстоящая выездная игра со „Спартаком“ будет сложной»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил расклад сил перед матчем против «Спартака» в РПЛ.
Думаю, у них все стабильно и по составу, и по тактическому расположению. Команда много забивает, сейчас у них хорошее эмоциональное состояние. Они идут на втором месте и смотрятся достаточно прилично. Сейчас у их тренера было больше времени на подготовку, чем перед матчем за Суперкубок, чтобы донести свои идеи — команда стала более сыгранной. Думаю, что предстоящая выездная игра будет более сложной.
Ранее специалист получил профессиональную награду.
У Семака они распределяются на "сложные"...."непростые"..."очень сложные"...и как в этот раз "более сложная"....это край комплиментарности сопернику.....значит у того даже есть шанс на ничью....
Не помню что Семак говорил перед 4-мя предыдущими своими вояжами на "Открытие" - но то что он в них ни разу не проиграл это факт...
Пусть будет верен традиции..))
У Семака они распределяются на "сложные"...."непростые"..."очень сложные"...и как в этот раз "более сложная"....это край комплиментарности сопернику.....значит у того даже есть шанс на ничью....
Не помню что Семак говорил перед 4-мя предыдущими своими вояжами на "Открытие" - но то что он в них ни разу не проиграл это факт...
Пусть будет верен традиции..))