Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Семак: «Предстоящая выездная игра со „Спартаком“ будет сложной»

вчера, 14:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 20:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил расклад сил перед матчем против «Спартака» в РПЛ.

Думаю, у них все стабильно и по составу, и по тактическому расположению. Команда много забивает, сейчас у них хорошее эмоциональное состояние. Они идут на втором месте и смотрятся достаточно прилично. Сейчас у их тренера было больше времени на подготовку, чем перед матчем за Суперкубок, чтобы донести свои идеи — команда стала более сыгранной. Думаю, что предстоящая выездная игра будет более сложной.

Ранее специалист получил профессиональную награду.

Все новости
Черников: «Мы на одной волне с тренерским штабом»
Сегодня, 07:51
Генич рассказал, почему Сперцян играет за Армению, а не за Россию
Сегодня, 00:57
Мележиков: «Цель „Спартака“ – только чемпионство»
Вчера, 22:55
Симонян: «Будем надеяться и ждать, что „Спартаку“ без Федуна станет лучше»
Вчера, 20:28
Широков: «Захарян пока не перерос уровень РПЛ»
Вчера, 19:30
Тихонов: «„Зенит“ не был конкурентом „Спартака“, когда я выступал за клуб»
Вчера, 18:28
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 17:13
Тут думать и предсказывать можно все, что угодно, а решится все на поле вне зависимости от всевозможных предсказаний.
izrafel
izrafel
вчера в 15:56
Отмазываться за ранее не нужно
Frosty777
Frosty777 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:14, ред.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 15:04
    Может произойти осечка если спартак очень постарается.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 14:55
    "Предстоящая выездная игра со „Спартаком“ будет сложной"...для судьи...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 14:52
    Все 17 игр подряд в которых Семак ни разу не проиграл московским клубам были сложными...
    У Семака они распределяются на "сложные"...."непростые"..."очень сложные"...и как в этот раз "более сложная"....это край комплиментарности сопернику.....значит у того даже есть шанс на ничью....

    Не помню что Семак говорил перед 4-мя предыдущими своими вояжами на "Открытие" - но то что он в них ни разу не проиграл это факт...
    Пусть будет верен традиции..))
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 14:44
    Да, Спартак пока выглядит конкурентно-способным
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 14:37
    Сергей, говори про своих, про нас Мостовой и Червиченко скажут
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     