Ловчев: «Шальные деньги вскружили голову Урунову и сломали его»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о расторжении контракта с полузащитником .

Он в аренде в «Уфе» уже не заиграл. Это провальный трансфер «Спартака», но во многих командах такие случаи бывают. Когда Урунов только начинал в «Уфе», казалось, что он интересный игрок, с обводкой. Шальные деньги вскружили ему голову и сломали Остона. Деньги могут и сломать, и приподнять. С чем-то он не справился. Сейчас Урунов — нулевой игрок. Другое дело, кто его предлагал и верил в него. Надо отвечать за Урунова. В данном случае это Газизов. Но он хотел сделать как лучше для футболиста. Да, часть денег Шамиль Камилович заработал на переходе, но в футболе это нормальные вещи. Газизов верил в Урунова в «Спартаке». У «красно-белых» очень много провальных трансферов.