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Ловчев: «Шальные деньги вскружили голову Урунову и сломали его»

вчера, 13:54

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о расторжении контракта с полузащитником Остоном Уруновым.

Он в аренде в «Уфе» уже не заиграл. Это провальный трансфер «Спартака», но во многих командах такие случаи бывают. Когда Урунов только начинал в «Уфе», казалось, что он интересный игрок, с обводкой. Шальные деньги вскружили ему голову и сломали Остона. Деньги могут и сломать, и приподнять. С чем-то он не справился. Сейчас Урунов — нулевой игрок. Другое дело, кто его предлагал и верил в него. Надо отвечать за Урунова. В данном случае это Газизов. Но он хотел сделать как лучше для футболиста. Да, часть денег Шамиль Камилович заработал на переходе, но в футболе это нормальные вещи. Газизов верил в Урунова в «Спартаке». У «красно-белых» очень много провальных трансферов.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 16:23
Сломать Урунова ? Это невозможно ! Он приоделся ,приобулся ,купил 2-х ишаков .Баем стал ! )))))))))))
Борислaв
Борислaв
вчера в 16:02
Нечего было давать ему такую зарплату
Oliver S
Oliver S
вчера в 15:41
Потому что нужно перенимать практику, например, у французов, когда молодым, подающим надежды игрокам, не то что миллионы сразу никто не заплатит, а даже фамилию не напишут на футболке, пока не заслужит право её носить. А если 20-летнему дать зп в 2 млн евроденег, то ему некуда больше стремиться, кроме Монако, ЦУМа и т.п.
5u5z5b7a5bhq
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вчера в 15:24
Да что он первый, нет и не последний...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:04
Помню я его в Уфе. Неординарный был, резкий. Потом что-то сломалось. Но ломается в механизме, а механизма то не было и в Уфе не скажешь, что был гайкой. Может ключ не нашли? Или гайка появилась и стала золотой?
Одним пакетом со шмотками и не сравнить. Вернее золотые шмотки с пакетом.
Гость
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