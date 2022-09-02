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Радимов: «Договорной игры между „Зенитом“ и „Спартаком“ не будет»

вчера, 15:16

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча ветеранов «Спартака» и «сине-бело-голубых».

Я только прилетел в Москву. Договорной игры между «Зенитом» и «Спартаком» не будет. Может ли «Зенит» проиграть? Здесь может произойти всё что угодно.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:23
Всё будет хорошо
Или не совсем. )
makkie
makkie
вчера в 17:05
Спалился Владик, поди сам гонял договорняки в своё время.
А может и сейчас гоняет, будучи тренером "Зенита-2"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:35
Почему Радимов делает такие заявления??

Он исполнительный директор РФС по договорным матчам ???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:11
    drug01
    drug01
    вчера в 15:56
    Это уже хорошо
    hаrut
    hаrut
    вчера в 15:47
    Посмотрим на этот матч, а потом обсудим
    ДСА
    ДСА
    вчера в 15:21
    Тут уж как пить дать будет битва.
    Гость
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