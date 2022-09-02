Радимов: «Договорной игры между „Зенитом“ и „Спартаком“ не будет»

Экс-игрок «Зенита» поделился ожиданиями от матча ветеранов «Спартака» и «сине-бело-голубых».

Я только прилетел в Москву. Договорной игры между «Зенитом» и «Спартаком» не будет. Может ли «Зенит» проиграть? Здесь может произойти всё что угодно.