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Дубль Калинского с пенальти помог «Пари НН» обыграть «Факел»

вчера, 16:58
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)3 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Пари НН» в гостях одержал победу над «Факелом» (3:1) в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 5-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Факела» Максим Максимов. На 66-й минуте полузащитник «Пари НН» Николай Калинский сравнял счёт с пенальти, а на 73-й минуте Калинский вывел нижегородский клуб вперёд, снова реализовав одиннадцатиметровый. Точку в матче поставил гол нападающего «Пари НН» Милсона в дополнительное ко второму тайму время.

«Пари НН» идёт на 10-м месте (9 очков), «Факел» занимает 14-е место (4 очка).

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Все комментарии
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
вчера в 22:34
да факел потихоньку затухает. а как пылал в начале сезона.
надеюсь скоро вспыхнет новым пламенем. такие команды и болельщики
как в воронеже нам нужны.
удачи как команде так и болельщикам надеюсь в рпл вы задержитесь
на долго.
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 19:06
Пенальти, в матче Спартак-Ахмат, и здесь ... В чем разница ?? У судей , как в ЛГБТ-сообществе, 100 определений- Умышленная, отставленная, опорная, виртуальная, рука кого надо рука....
eleven LC
eleven LC
вчера в 18:58
Очень жаль но Факел совсем не готов к РПЛ
1viking17
1viking17 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:55
Не известно, как сложилась бы игра
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 18:53
По первому моменту согласен, по второму пенальти вроде явный. Плюс грубая ошибка в конце, всё равно НН наиграл на победу даже без одного пенальти.
1viking17
1viking17
вчера в 18:47, ред.
Это когда успели поменять, когда мяч попадает в опорную руку, назначается пендаль??????? Сами даже комментаторы не понимают, как назначаются пенальти
Брулин
Брулин
вчера в 18:36
Кукуляк вместе в ВАРом....Это писец....Вот хотелось бы где послушать аргументы.....Убей меня, но не было причины для пенки. Голимое судейство (или оплаченное).
David Young
David Young ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:36
Здравствуйте.

Скоро начислим, когда именно сказать не могу, постараемся как можно скорее.

Определённого числа когда добавляется или продлятся VIP статус нет.
протон
протон ответ David Young (раскрыть)
вчера в 17:29
Здравствуйте! За победу в группе, Вип статус какого числа начисляют призерам?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:22, ред.
Хороший сенокос пошёл,после убытия беглых-то! Результативность,накал(Кроме убогого матча "Ростов"-ЦСКА)-никто не экономит силы и не подстраивает свой календарь на еврокубки,цель которых была одна :Подзаработать.ДАже на ничьих и поражениях.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:20
Нижний на хорошем ходу...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:15
Факел похоже поплыл !
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:02
Тут победил сильнейший.
Mekail
Mekail
вчера в 17:00
Не сдюжил Факел... обидно
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