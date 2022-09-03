Дубль Калинского с пенальти помог «Пари НН» обыграть «Факел»

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вчера, 16:58

«Пари НН» в гостях одержал победу над «Факелом» (3:1) в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 5-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Факела» Максим Максимов. На 66-й минуте полузащитник «Пари НН» Николай Калинский сравнял счёт с пенальти, а на 73-й минуте Калинский вывел нижегородский клуб вперёд, снова реализовав одиннадцатиметровый. Точку в матче поставил гол нападающего «Пари НН» Милсона в дополнительное ко второму тайму время.

«Пари НН» идёт на 10-м месте (9 очков), «Факел» занимает 14-е место (4 очка).