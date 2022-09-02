«Боруссия» Дортмунд победила «Хоффенхайм» в пятом туре Бундеслиги

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вчера, 23:45

«Боруссия» Дортмунд вышла на первое место в Бундеслиге, победив дома в пятом туре «Хоффенхайм» со счётом 1:0 благодаря голу Марко Ройса.

«Хоффенхайм» опустился на пятое место, он пять матчей подряд не смог победить команду из Дортмунда.