«Боруссия» Дортмунд победила «Хоффенхайм» в пятом туре Бундеслиги

«Боруссия» Дортмунд вышла на первое место в Бундеслиге, победив дома в пятом туре «Хоффенхайм» со счётом 1:0 благодаря голу Марко Ройса.
«Хоффенхайм» опустился на пятое место, он пять матчей подряд не смог победить команду из Дортмунда.
|Боруссия1 : 0Хоффенхайм
|Матч завершен
«Боруссия» Дортмунд вышла на первое место в Бундеслиге, победив дома в пятом туре «Хоффенхайм» со счётом 1:0 благодаря голу Марко Ройса.
«Хоффенхайм» опустился на пятое место, он пять матчей подряд не смог победить команду из Дортмунда.
Модест, Беллингем, Гиттенс..., чем и о чём эти люди думают, прежде чем по сфере ударить ? Непонятно.
Что до работы с мячом и его продвижению, то дела у "шмелей" так и вообще швах: кроме Брандта и Ройса (которые и сами сегодня в этом компоненте не больно то блистали) пас вообще ни у кого не шёл. Физухой и прессингом раздавили Хоффе, - это да..., но подобное не проканает с тем же Мюнхеном, ведь с сильным соперником на первый план уже выходит содержательность игры, которую, кстати, и с андердогами никто не отменял.
Модест, Беллингем, Гиттенс..., чем и о чём эти люди думают, прежде чем по сфере ударить ? Непонятно.
Что до работы с мячом и его продвижению, то дела у "шмелей" так и вообще швах: кроме Брандта и Ройса (которые и сами сегодня в этом компоненте не больно то блистали) пас вообще ни у кого не шёл. Физухой и прессингом раздавили Хоффе, - это да..., но подобное не проканает с тем же Мюнхеном, ведь с сильным соперником на первый план уже выходит содержательность игры, которую, кстати, и с андердогами никто не отменял.