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«Боруссия» Дортмунд победила «Хоффенхайм» в пятом туре Бундеслиги

вчера, 23:45
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)1 : 0Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймМатч завершен

«Боруссия» Дортмунд вышла на первое место в Бундеслиге, победив дома в пятом туре «Хоффенхайм» со счётом 1:0 благодаря голу Марко Ройса.

«Хоффенхайм» опустился на пятое место, он пять матчей подряд не смог победить команду из Дортмунда.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 06:22
Матчи всегда упорно проходят.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:03
Почему-то очень мало голов получилось.
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 05:50
Конечно победила, 1:0
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:03
Что-то с голами плохо
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:00, ред.
Она и должна была победить..., но Боруссии пора бы прекратить с такой частостью транжирить моменты и пускать снаряд мимо рамки (куда попало), а потом хвататься за голову и делать мученический взгляд, выражающий вопль "Какого хрена ?!"
Модест, Беллингем, Гиттенс..., чем и о чём эти люди думают, прежде чем по сфере ударить ? Непонятно.
Что до работы с мячом и его продвижению, то дела у "шмелей" так и вообще швах: кроме Брандта и Ройса (которые и сами сегодня в этом компоненте не больно то блистали) пас вообще ни у кого не шёл. Физухой и прессингом раздавили Хоффе, - это да..., но подобное не проканает с тем же Мюнхеном, ведь с сильным соперником на первый план уже выходит содержательность игры, которую, кстати, и с андердогами никто не отменял.
Гость
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