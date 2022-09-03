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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» в мерсисайдском дерби

вчера, 16:25
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)0 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Эвертон» сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) в матче 6-го тура Английской Премьер-Лиги.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.

«Ливерпуль» идёт на 5-м месте (9 очков), «Эвертон» занимает 14-е место (4 очка).

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:34
Они всегда тяжело играют
DXTK
DXTK
вчера в 18:05, ред.
Эти цифры на табло больше напоминают не нули, а очки, По этому Клоппу срочно нужно одеть их обратно на глаза, чтобы увидеть что в его команде происходит. Потому что после первых двух ничьих, и поражения от МЮ он не сделал никаких выводов, а матч с Борнмутом, как в итоге оказалось просто удачный разгром, когда все что могло залетело в ворота соперника. Мне казалось что стартовый состав в нападении - фирмино салах и диас, а дарвин будет пока как на замене, на подстраховки выходить, чтобы быть готовым сыграть в основе. но Клопп ставит дорогого футболиста в старте, наверно это важнее командных действий.

Да и вообще мне почему то Дарвин Нуньес напоминает Энди Кэррола

PS А Эвертон может аутсайдер, но все что надо сделали, отобрали очки у главного соперника по городу, думаю Лэмпарда и команду эта ничья вполне устроила, лучше очко чем ничего.
sergsudak
sergsudak ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:36
    112910415
    112910415
    вчера в 17:29
    Оказывается, супер - разгромы не решают проблем...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 16:59
    Да ужжж.... Клопа в отставку !
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 16:59
    О чемпионстве Ливерпулю похоже придется забыть.
    allemz
    allemz ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 16:43
    Дружище, откуда столько ненависти ко всему противоположному твоим взглядам в футболе? Это уже патология. Ты раньше за Барсу болел, а потом резко эмблему поменял. Честно говоря, глаза режет. Лично мне как болельщику английской команды неудобно перед другими болельщиками, ведь по тебе будут судить и по остальным. Да и выглядит, мягко говоря, нелепо. Уже давно тут таким среди АПЛ-льщиков не занимаются.

    Ты, конечно же, имеешь право на собственное мнение. Однако, иногда лучше держать в себе, чем выставлять на всеобщее обозрение. Ведь ты же это делаешь не без цели. Спасибо, если поймешь
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 16:40
    Манье большое и незаменимый потеря Ливерпуля
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 16:38
    Многие скорее всего удивились исходом очередного Мерсисайтского дерби, т к ириски казались явным аутсайдером, тем более после очень провального старта сезона. Первый тайм был скучным, и скажем так вкатывающим, во втором тайме играли команды веселее и создали по настоящему серьезные моменты, но оба вратаря были на высоте, ну а где не спасали вратари, спасали штанги.
    Ирискам явно не хватает нападающих. А вот что не хватает Ливерпулю непонятно...
    Брулин
    Брулин
    вчера в 16:38
    Тренировки больше не работают. Ну и Салах. Типичная история мегабольших контрактов
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 16:34, ред.
    Пикфорд - пол команды Лэмпарда.
    Нападение Ливерпуля ... слишком много души в удары вкладывало, а надо бы было больше умения и хладнокровия... Нуньес много с арбитром тёр, но мало путного в поле делал; Салах терялся и делал много лишних движений там, где надо играть проще и эффективней; Диас наоборот, был чересчур прямолинеен и читаем.
    Ван Дейк с красной карточки сегодня просто соскочил..., куда Тейлор смотрел, непонятно... Ну а что на поле так долго делал Цимикас, так это уже у Клоппа спросить бы стоило.
    В общем и целом - корявая игра "битлов"..., поэтому результат для них сегодня не так уж и плох.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 16:33
    Кто там говорил о возвращении Ливерпуля после 9:0. Ливерпуль не вернулся. Больше всех разочарован Клоппом. Почему не меняет Салаха? Матч смотрел частями. Может, Салах был хорош. Но в таком плотном графике всем нужен отдых. Каждый матч египтянин играет 90 минут. И пользы от него всё меньше. Может, из-за того, что контракт подписан стараться не надо. Почему не выпустил Фирмино в старте, а выпустил Дарвина? Фирмино забивает и отдает голевые в последнее время, а Дарвин только вышел из дисквалификации. Похоже, всё держалось на Мане. Клопп перегорел. Ливерпуль в этом сезоне не претендент на золото АПЛ
    allemz
    allemz
    вчера в 16:32
    Мюнхенский кукловод "опустошил" скаузерский организм, существенно понизив тестостерон
    asraeil
    asraeil
    вчера в 16:27
    Неожиданное рядом... нужно было бы поставить на ничейку...кэф 5,2 был
    Гость
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