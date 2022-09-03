«Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» в мерсисайдском дерби

«Эвертон» сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) в матче 6-го тура Английской Премьер-Лиги.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
«Ливерпуль» идёт на 5-м месте (9 очков), «Эвертон» занимает 14-е место (4 очка).
«Эвертон» сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) в матче 6-го тура Английской Премьер-Лиги.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
«Ливерпуль» идёт на 5-м месте (9 очков), «Эвертон» занимает 14-е место (4 очка).
Ирискам явно не хватает нападающих. А вот что не хватает Ливерпулю непонятно...
Ирискам явно не хватает нападающих. А вот что не хватает Ливерпулю непонятно...
Ты, конечно же, имеешь право на собственное мнение. Однако, иногда лучше держать в себе, чем выставлять на всеобщее обозрение. Ведь ты же это делаешь не без цели. Спасибо, если поймешь
Ты, конечно же, имеешь право на собственное мнение. Однако, иногда лучше держать в себе, чем выставлять на всеобщее обозрение. Ведь ты же это делаешь не без цели. Спасибо, если поймешь