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Гол Санчо принёс «Манчестер Юнайтед» гостевую победу над «Лестером»

вчера, 23:52
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Лестер» (1:0) в матче 5-го тура Английской Премьер-Лиги.

Единственный гол в игре на 23-й минуте забил полузащитник Джейдон Санчо.

«Манчестер Юнайтед» идёт на 5-м месте (9 очков), «Лестер» занимает 20-е место (1 очко).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:51
Копия матча с Саутгемптоном. Вся четверка защитников отменно провела матч просто 10 из 10, страшно сглазить такую оборону к матчу с Арсеналом в вс.
Испугало только начало матча, первые 15-20 минут пытались играть в короткий пас, еще и де Хеа к этому подключали, сердце екало от такого, слава богу потом начали играть через длинный пас.
Рэшфорд беспросветная тьма, даже Роналду вышедший на 22 минуты был продуктивнее, за весь матч ровно ничего не показал кроме голевой передачи на Санчо. Про какую черновую работу говорили комментаторы, я так и не понял, прессинга за ним не заметил даже, еще из оффсайдов сегодня не вылазил. Единственная надежда, что к воскресенью возможно поправится Марсьяль, тогда Рэшфорд будет менее ужасен, чем обычно.
Эланга внезапно плох, возможно его рассосало частое появление в старте.
Эриксен опять же неплох, но ровно после 60 минуты каждый матч он ходит пешком, даже не догоняет мячи. Для меня загадка почему тен Хаг упорно оставляет его не меняет, когда роль первого паса могут выполнять Фернандеш и Каземиро. Это загадка.
В воскресенье Каземиро явно будет в старте, крайне интересно увидеть расстановку, ибо кто-то из пары Мактоминай - Эриксен однозначно присядет на лавку.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:34, ред.
Игра отвратительного качества... С Лестером все понятно... Но что будет делать МЮ, например, с Ньюкаслом на выезде со здоровым Сен- Максименом в составе?... Тен Хаг не впечатляет...
Asman tours
Asman tours ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:33
1. Санчо после гола уже не играл, не боролся не бегал. Впрочем, как всегда. Насчет Раша согласен, нужно было его тоже менять.
2. На то они молодые братан, их нужно наигрывать. Не против же Сити или Арсенала это делать.

И тебя с победой!
vedevas_93
vedevas_93
сегодня в 00:24
если бы не первые позорные поражения на старте, были бы в лидерах, вот так вот и выходит, что здесь потеряли, там потеряли, затем напрягают задницу, но по итогу в концовку чемпионата выходит, что 6-10 очков не хватает чтобы быть в зоне лч))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:06, ред.
С победой Манчестер Юнайтед всех болельщиков этого клуба!!! После двух поражений вначале сезона, Манчестер Юнайтед начал побеждать. Уже третий матч подряд выиграли. Эта победа позволила Манчестер Юнайтед войти в топ-5 АПЛ. А вот Лестер Сити, уже поплыл, он не знает что делать. После 5 туров Лестер Сити идёт последним. А что касается самой игры, то Лестер Сити простил Манчестер Юнайтед в самом конце матча, пробив выше ворот. Когда Манчестер Юнайтед подсел, а Лестер начал давить. На поле вышел Карлос Каземиро, который показал, за короткий период времени, кто в центре поля главный. Манчестер Юнайтед получил супер игрока в лице Каземиро, а Реал Мадрид хорошо заработал на этом трансфере. Лестеру пора тренера менять. Брендан Роджерс не оправдывает ожидания клуба из Лестера.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:03, ред.
Победителей не судят, но...
1. Смысл было менять во 2-м тайме дееспособного Санчо, чтоб оставлять уставшего Раша, от которого в нападении уже толку не было ? Криш вместе с Джейданом могли куда поинтереснее концовку матча провести.
2. Молодые защитники (Мартинес и Маласия) просели в заключительной трети матча, упуская раз за разом своих визави ... , и тем не менее продолжали оставаться на поле... И то, что Лестер не забил на последних минутах из-за ошибки того же Маласии, - явный фарт голландца.

Результат есть. Смотрим дальше.

МЮ и болел манков с победой.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:56
Эх, что происходит с Лестером...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:56
Роджерсу удачи, думаю, после этого поражения его отправят.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:55
Ну что же, три победы подряд, интересно будет в воскресенье.
Гость
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