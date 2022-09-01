Гол Санчо принёс «Манчестер Юнайтед» гостевую победу над «Лестером»

«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Лестер» (1:0) в матче 5-го тура Английской Премьер-Лиги.
Единственный гол в игре на 23-й минуте забил полузащитник Джейдон Санчо.
«Манчестер Юнайтед» идёт на 5-м месте (9 очков), «Лестер» занимает 20-е место (1 очко).
1. Смысл было менять во 2-м тайме дееспособного Санчо, чтоб оставлять уставшего Раша, от которого в нападении уже толку не было ? Криш вместе с Джейданом могли куда поинтереснее концовку матча провести.
2. Молодые защитники (Мартинес и Маласия) просели в заключительной трети матча, упуская раз за разом своих визави ... , и тем не менее продолжали оставаться на поле... И то, что Лестер не забил на последних минутах из-за ошибки того же Маласии, - явный фарт голландца.
Результат есть. Смотрим дальше.
МЮ и болел манков с победой.
1. Смысл было менять во 2-м тайме дееспособного Санчо, чтоб оставлять уставшего Раша, от которого в нападении уже толку не было ? Криш вместе с Джейданом могли куда поинтереснее концовку матча провести.
2. Молодые защитники (Мартинес и Маласия) просели в заключительной трети матча, упуская раз за разом своих визави ... , и тем не менее продолжали оставаться на поле... И то, что Лестер не забил на последних минутах из-за ошибки того же Маласии, - явный фарт голландца.
Результат есть. Смотрим дальше.
МЮ и болел манков с победой.