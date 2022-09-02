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Неожиданные лидеры в Англии, Италии и Франции. Итоги тура топ-5 лиг Европы

сегодня, 00:10

В Английской Премьер-Лиге завершились все матчи 5-го тура. «Челси» снова не смог победить, «синие» в гостях уступили «Саутгемптону» (1:2) и находятся на 10-м месте в таблице. «Ливерпуль» добыл волевую победу над «Ньюкаслом» (2:1) благодаря голу Фабио Карвальо на 98-й минуте встречи и поднялся на 6-е место. «Манчестер Сити» в 5-м туре разгромил «Ноттингем Форест» (6:0), а Эрлинг Холанд оформил хет-трик, установив рекорд АПЛ. «Тоттенхэм» потерял очки в игре с «Вест Хэмом» (1:1), а «Арсенал» продолжил свой победный путь, выиграв пятый матч в чемпионате из пяти. «Манчестер Юнайтед» минимально в гостях обыграл «Лестер» (1:0), что позволило «красным дьяволам» подняться на 5-е место.

Лидером чемпионата является «Арсенал», который набрал максимальные 15 очков. Следом расположились «Манчестер Сити» (13 очков) и «Тоттенхэм» (11 очков). 4-е место неожиданно занимает «Брайтон» (10 очков), который в этом туре потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Фулхэму» (1:2).

Неожиданные лидеры в Англии, Италии и Франции. Итоги тура топ-5 лиг Европы

Во Франции ПСЖ разобрался с «Тулузой» (3:0) в 5-м туре Лиги 1, а «Монако» Александра Головина вдесятером проиграл «Труа» (2:4). Монегаски занимают 16-е место в чемпионате, находясь прямо перед зоной вылета.

Лидируют в Лиге 1 сразу три команды, которые имеют в своём активе по 13 очков — ПСЖ, «Ланс» и «Марсель». «Ланс» в 5-м туре разгромил «Лорьян» (5:2), а «Марсель» обыграл «Клермон» (1:0).

Неожиданные лидеры в Англии, Италии и Франции. Итоги тура топ-5 лиг Европы

В Италии чемпион страны «Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» (0:0) в 4-м туре. Осечку допустил и «Наполи», сыграв вничью с «Лечче» (1:1). «Интер» разобрался с «Кремонезе» (3:1), а «Ювентус» обыграл «Специю» (2:0). Дебютным голом за туринский клуб отметился нападающий Аркадиуш Милик. «Рома» разгромила «Монцу» (3:0), а «Аталанта» одержала победу над «Торино» (3:1). Дебютным голом за «Торино» в этой встрече отметился бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

«Рома» и «Аталанта» возглавляют турнирную таблицу после 4-го тура (по 10 очков). Следом идет «Интер» (9 очков), а ещё 4 команды имеют в своём активе по 8 очков — «Наполи», «Ювентус», «Милан», «Лацио».

Неожиданные лидеры в Англии, Италии и Франции. Итоги тура топ-5 лиг Европы

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 07:50
Это только начло чемпионатов. судить о лидерах рано.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:38
Это всё временно!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:32
Особенно Арсенал радует
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 06:38
Все так.
3ton
3ton
сегодня в 06:31
Неожиданностей не вижу.
Обычная таблица после 5 туров

Интересно наблюдать за Серией А , там все сильные клубы в верхней таблице
Интересно , кто первый поплывет в середину , а кто закрепится в тройке и будет разыгрывать чемпионство
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:29
Это только начало...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:24
Нет ничего неожиданного в хорошей игре добротного "Брайтона", я бы сказал, неожиданно, что "Лестер", АВ находятся в зоне вылета, и плохие новости для них - очень добротная игра других клубов второго эшелона, что говорит о том, что лисы и виллане реально могут вылететь в Шип в этом сезоне. Хотя, конечно, "Форест" и особенно "Борнмут" тоже кажутся крайне неготовыми пока.
drug01
drug01
сегодня в 00:15
Неожиданные результаты
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