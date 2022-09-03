«Химки» проиграли «Оренбургу» в первом матче под руководством Гогниева

1662206231

вчера, 14:57

«Оренбург» дома обыграл «Химки» (3:1) в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 24-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Химок» Александр Долгов. На 37-й минуте форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой сравнял счёт. На 39-й минуте полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин вывел свою команду вперёд, а на 72-й минуте Марин оформил дубль.

«Оренбург» идёт на 10-м месте (9 очков), «Химки» занимают 12-е место (7 очков).