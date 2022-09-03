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«Химки» проиграли «Оренбургу» в первом матче под руководством Гогниева

вчера, 14:57
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург3 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Оренбург» дома обыграл «Химки» (3:1) в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 24-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Химок» Александр Долгов. На 37-й минуте форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой сравнял счёт. На 39-й минуте полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин вывел свою команду вперёд, а на 72-й минуте Марин оформил дубль.

«Оренбург» идёт на 10-м месте (9 очков), «Химки» занимают 12-е место (7 очков).

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 22:22
Лиха беда начало,думаю у Гоги все получится,как минимум команда не вылетит.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:53
Это так! Я помню потом его Рубин растащили и почти все не заиграли в Зените! Это говорит об уровне Курбана!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:13
Получается так :А вы,друзья,как ни садитесь,Юрану в дети не годитесь.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:04
    Ironigor
    Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 18:02, ред.
    Добра дружище. ✊️
    С этим вполне согласен. Вот этот дамоклов меч , результат и хозяева и не даёт тренерам играть в тот футбол который бы они хотели видеть у своей команды.
    Побольше бы таких Галицких нам в российском футболе, и детский футбол получил совершенно другое развитие, да и сами клубы были бы совершенно на другом уровне . А трусость никогда не была стимулом для развития и достижениями великих результатов.
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 18:01
    И еще проиграют не раз
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:58
    Я кстати бы на игре Динамо-Айнтрахт. Сколько надежд было после первой игры в гостях и такое фиаско. Но он как мужик поступил.
    Capral
    Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 17:54
    Газзаева как тренера, тоже, можно квалифицировать по разному. Можно вспомнить Аланию-95 или ЦСКА-2005. А можно вспомнить отставку после 0:6 от Айнтрахта и неудачную работу в ДИНАМО в начале нулевых, где команда Газзаева с трудом осваивала игру в линию с разгромом в Новоросийске-0:4.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:48
    Я эту драку и имел в виду. Темперамент зашкаливает, но время покажет, может и получится тренер, конечно не калибра Газзаева, но....
    Capral
    Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 17:32
    Вот, буквально, пару часов назад, один мой добрый приятель скинул ролик десятилетней давности, где запечатлена драка в Грозном в игре дублирующих составов с участием Гогниева. Что касается Гогниева как тренера, то, он не учится на собственных ошибках, а возможно, ему просто нравится так работать. Но футбол- это прежде всего результат.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:24
    Мне лично он нравился как игрок в составе ЦСКА. Бегал по левому краю и среди болел красносиних имел прозвище "Цыганенок". И правда в нем было что то от дворового, уличного футбола. Много азарта. Таким тренером он и остался.. Темперамент с возрастом не пропал. Были случаи и избиения, как в грозном, за что отлучали от футбола. Мне кажется, что Гогниев - это пример тренера самоучки.
    Capral
    Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 17:17
    Моё Почтение, Уважаемый!!!
    Курбан- великий Строитель, но ведь и дома проектируют по-разному. Не всем же небоскрёбы строить....
    sv_1969
    sv_1969 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    вчера в 17:15
    Я сразу сказал что Писарева сольют и по ходу та же участь ждет Спартака! Непосильную ношу он взвалил на свои плечи!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 17:15
    Спартак Гогниев когда то играл в ЦСКА ( и не плохо ), закончив карьеру футболиста стал тренером. Не плохо показал себя в Алании а вот в Химках пока прокол. Жаль, удачи ему в дальнейшем.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 17:12
    Приветствую!
    Так же имеет на существование футбол Бердыева! И как ты думаешь Дружище какой футбол выберут хозяева , (если конечно это не Галицкий) , которым нужен результат здесь и сейчас ? Футбол со счетом 3:4 и с нулем в таблице или 1:0 и 3 очка!? Думаю ответ известен! Мне как и большинству болельщиков подавай Тб ( 2,5 или больше , а над тренером висит дамоклов меч в качестве увольнения! Как то так! Удачи Алании!
    Свeтозар
    Свeтозар
    вчера в 17:12
    Рано делать выводы...дайте поработать
    Capral
    Capral
    вчера в 17:01
    Отныне, я буду называть шварца "кое-кто".
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 16:50
    Гогниев не смог даже счет сравнять!
    Capral
    Capral ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 16:49
    Игорь, поверь, у меня, тоже нет желания переубеждать тебя в твоем видении футбола. У каждого из нас свои приоритеты. Футбол Бердыева, мне тоже не очень нравится, но, после -Калитвинцева, Хохлова, Новикова, и, особенно, после "кое-кого", я согласен, даже на закрытый и маловыразительный футбол Курбана.
    Ironigor
    Ironigor ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:32
    Да , именно такой футбол и нравился болельщикам . Я же не стараюсь переубеждать тебя в твоих пристрастиях , в твоём видении футбола. Мне например не нравится футбол который давал результаты, Бердыева , Моуриньо и т.д. Мне подавай открытый футбол. И может из-за этого мне нравиться смотреть австрийский, бельгийский и швейцарский футбол. Там очень мало унылого футбола и каждый из аутсайдеров может выиграть у лидеров. И результативность в каждом матче ТБ 2.50. Вот как-то так. Я думаю мы уже всё друг другу сказали по этой теме. Спасибо дружище за понимание.
    протон
    протон
    вчера в 16:26
    Самый смешной клуб цель существования которого околоспортивная, а потому и результаты не могут не радовать. Могу только представлять, какие чувства испытывает Юран.
    Caniggia
    Caniggia ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 16:20
    А вот с Гогниевым Аланцы классно играли, смотрел их матчи - крутяк! Атака на первом плане и никаких автобусов! Жаль, что такой тренер покинул команду, они могли взорвать ФНЛ во втором сезоне Гогниева!
    Capral
    Capral ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 16:19
    Он приносил результат в ФНЛ, а там- совсем другой футбол. Да и результата особого не было. Что такого, выиграла Алания с Гогниевым? Такой футбол нравился болельщикам? Наверное, болельщики Алании любят атакующий футбол.
    Ironigor
    Ironigor ответ Caniggia (раскрыть)
    вчера в 16:15
    Нет , просто однофамильцы .
    А вот футбол который проповедует сейчас Тедеев и то что показывает команда, во всяком случае на данный момент времени, мне вообще не нравится. Посмотрим завтра они играют с Рубином.
    Ironigor
    Ironigor ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:12
    Как ты говоришь, пацанский футбол ⚽️ , приносил результаты и нравился огромному количеству болельщиков. И он имеет право на существование. Мне не нравится прогматизм в футболе . Это игра - шоу ! И эта игра должна приносить удовольствие .
    Caniggia
    Caniggia ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 16:10
    Блин, обидно, ведь Алания опять реально претендует на выход в РПЛ с Тедеевым. Кстати, он не родственник Бахвы?
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    вчера в 16:10, ред.
    ошибки Глушакова и Лантратова дают много пищи для размышлений🤔 Денис сначала на ровном месте потерял мяч в центре поля и оренбург был близок чтобы сравнять счёт. опытному игроку одной серьёзной ошибки обычно хватает за матч чтобы не допускать и дальше оплошностей, только Глушаков своей пижонской откидкой по сути организовал ответный мяч пуховика в ворота химок, которые после того как сравняли счёт через две минуты вышли вперёд после нелепой оплошности Лантратова. в том моменте голкипер химок сделал всё, чтобы оренбург повёл в счёте, тогда эпизод не был на столько сложным и опытный вратарь точно не довёл бы до того, чтобы вынимать из своих ворот второй мяч...только Лантратов вместо того чтобы поймать круглого в руки или выбить его кулаком в сторону аута нелепо смахнул его прямо на ногу Марину🤷‍♂️ не хочется верить, что футболисты химок начали сплавлять второго тренера подряд и ждут снова назначения Юрана, но то что пока Гогниев не авторитет в глазах Глушакова и его подопечных факт...конечно того, что нагородил папа Садыгова в химках даже Федуну не снилось в Спартаке, команда, которая по составу просто без лишних нервов могла быть в первой десятке рпл теперь будет бороться за выживание ( уверен, что будь у руля Юран дома бы химки ахмат обыграли и у команды 10 очков и место в первой пятёрки рпл по итогам начала чемпионата, теперь всё как в тумане и что сейчас происходит в раздевалке большой вопрос, где сегодня был Мирзов например?)
    Ironigor
    Ironigor ответ Caniggia (раскрыть)
    вчера в 16:07
    Привет дружище. Тайна за семью печатями. Обещания руководства клуба о строительстве стадиона, базы , усиления для выхода в РПЛ. А оказалось что небыло никаких задач, и до сих пор не построена база , как и стадион . Руководство клуба есть бизнес в Осетии, строительство Алании - Парк , горно лыжный курорт Мамиссон. И думаю пока они не будут реализованы, наврядли большие деньги будут вкладываться в команду. А они не настолько богаты чтобы столько проектов тянуть. И то что с уходом Гогниева, сразу четыре человека, лидеры Алании ушли в другие клубы. Один из которых сегодня играл за Оренбург Гурциев, а другой в Химках Магомедов. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд.
    Capral
    Capral ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 15:58
    Игорь, я не делаю выводы по одной игре Гогниева, я вспоминаю его футбол вцелом. В его футболе- нет фундамента, нет стержня, нет основы. Его футбол овеян романтизмом и бесшабашной атакой. Так в футбол не играют. А Оренбург сыграл прагматично и добился результата. У Гогниева- пацанский футбол, я об этом неоднократно писал. В его футболе нет солидности и тем-более стабильности. Рад буду ошибиться, но, из того, что я вижу, пока не похоже на то....
    Caniggia
    Caniggia ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 15:56
    Давно хотел спросить тебя, дружище - А почему всё же Гогниев был уволен из Алании? Вроде бы молодой и перспективный!
    Гость
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