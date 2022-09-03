«Челси» в лондонском дерби вырвал победу над «Вест Хэмом»

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вчера, 19:09

«Челси» вырвал победу над «Вест Хэмом» в лондонском дерби, которое состоялось в рамках 6-го тура АПЛ .

«Вест Хэм» открыл счёт на 65-й минуте усилиями Майкла Антонио, но «Челси» успел не только сравнять счёт, но и забить победный гол. Бенджамин Чиллуэл сделал счёт 1:1, а решающий мяч на 88-й минуте матча забил Кай Хаверц.