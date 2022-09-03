«Челси» в лондонском дерби вырвал победу над «Вест Хэмом»

«Челси» вырвал победу над «Вест Хэмом» в лондонском дерби, которое состоялось в рамках 6-го тура АПЛ.
«Вест Хэм» открыл счёт на 65-й минуте усилиями Майкла Антонио, но «Челси» успел не только сравнять счёт, но и забить победный гол. Бенджамин Чиллуэл сделал счёт 1:1, а решающий мяч на 88-й минуте матча забил Кай Хаверц.
«Челси» поднялся на пятое место в таблице АПЛ (10 очков), «Вест Хэм» — 17-й (4 очка).
P.S. Тяжеленный матч для "синих", который в стратегическом смысле должен стать для ТТ отправной точкой переосмысления в части тактики и выбора стартовой основы, ибо победы в таком изнурительном режиме на постоянной основе не гарантированы.
P.S. Тяжеленный матч для "синих", который в стратегическом смысле должен стать для ТТ отправной точкой переосмысления в части тактики и выбора стартовой основы, ибо победы в таком изнурительном режиме на постоянной основе не гарантированы.
И еще Антонио надо было удалять, до того как забил, а Менди всё правильно сделал. Нарушение есть нарушение. Еще раз с победой!
И еще Антонио надо было удалять, до того как забил, а Менди всё правильно сделал. Нарушение есть нарушение. Еще раз с победой!