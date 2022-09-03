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«Челси» в лондонском дерби вырвал победу над «Вест Хэмом»

вчера, 19:09
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

«Челси» вырвал победу над «Вест Хэмом» в лондонском дерби, которое состоялось в рамках 6-го тура АПЛ.

«Вест Хэм» открыл счёт на 65-й минуте усилиями Майкла Антонио, но «Челси» успел не только сравнять счёт, но и забить победный гол. Бенджамин Чиллуэл сделал счёт 1:1, а решающий мяч на 88-й минуте матча забил Кай Хаверц.

«Челси» поднялся на пятое место в таблице АПЛ (10 очков), «Вест Хэм» — 17-й (4 очка).

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Все комментарии
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:06
Трудно победы стали даваться нет того преимущества над командами что раньше
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:15
Все победы Челси вырывает на каком то характере, буквально выгрызая их.
Молотобойцы сегодня незаслуживали поражения, и как по мне, второй гол ВХЮ отменили зря, Боуэн точно не нарушал правила, т.к бижней к вратарю ногой он не задел вратаря, а вторую просто физически не мог убрать, т.к вратарь уже влетел в него
azkan
azkan
вчера в 22:18
С волевой победой Челси! Повезло. Отыгрались. Тухель наверное будет доволен. Все таки отлично отреагировали на пропущенный гол. Рад за Бэна! Слева не хватало инициативы и креатива. Вышел и сделал результат. А до этого снова валяли дурака и пропустили. И снова со стандарта. Эти стандарты тоже Тухель должен как то исправить. Фофана вроде отыграл хорошо. Но еще посмотрим на него. Жорж даже когда полон сил ходит, да еще и ошибается.
И еще Антонио надо было удалять, до того как забил, а Менди всё правильно сделал. Нарушение есть нарушение. Еще раз с победой!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:14
Чиллуэл - игрок матча! Гол + голевая. Набрал форму после тяжёлой травмы. Конкуренция с Кукурелья пойдёт обоим на пользу.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 20:52
Победили все-таки
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:32
Да у них половина АПЛ из Лондона !
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:09, ред.
С победой Челси! Зря аристократы не подписали Криштиану Роналду. Им не хватает такого игрока в центре нападения. С такой игрой трудно будет бороться в Лиге Чемпионов УЕФА. Если не Криштиану Роналду, то хотя бы Роберта Левандовски. Кто вообще будет забивать? Кай Хаверц не является "убийцей" в штрафной площади. Оборону и центр поля тоже следовало усилить, учитывая потери в этих позициях. Посмотрим, попадёт ли Челси в топ-4 в АПЛ по итогам сезона. С тяжёлой победой мы конечно их поздравляем!
feris1
feris1
вчера в 20:01
Синих с победой!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 19:25
Мойесу, Роджерсу, Стивусику... Что-то прямо эпидемия в этом сезоне.
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 19:18
Взяли три очка,но игры как не было так и нет,защита проходной двор,Менди дуркует в воротах,что делать в атаке с мячом толком никто не знает, куча передач без адреса и назад,в общем работать и работать ещё ТТ, что бы сделать из Челси команду.
BDA8181
BDA8181
вчера в 19:14
Пора на выход Мойесу.
ДСА
ДСА
вчера в 19:10
Повезло тогда, когда уже и не ждали.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:10, ред.
И вроде бы всё идёт из рук вон плохо: мяч не держится, соперник неуступчив и навязывает борьбу везде и всюду, защита через раз лажает и привозит..., но немецкий характер и дисциплина, привитые Тухелем, даже в такой аховой игровой ситуации роляют. Это и отличает топовую команду от середняка: играть через не могу до конца.

P.S. Тяжеленный матч для "синих", который в стратегическом смысле должен стать для ТТ отправной точкой переосмысления в части тактики и выбора стартовой основы, ибо победы в таком изнурительном режиме на постоянной основе не гарантированы.
Гость
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