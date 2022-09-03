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«Реал» на своём поле обыграл «Бетис»

вчера, 19:19
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

В четвёртом туре Ла Лиги встретились лидеры — мадридский «Реал» и «Бетис». Они выиграли первые три матча на старте сезона, но победную серию продолжил «Реал», который победил 2:1.

В начале встречи на 9-й минуте Винисиус Жуниор открыл счёт, но Серхио Каналес сравнял на 17-й. Однако во втором тайме «Реал» дожал соперника, победный гол на счету Родриго.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 07:51
Да там тоже не особо фонтан)
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 01:06, ред.
А может некоторые в Англию, другие во Францию?))
амурец
амурец
сегодня в 00:50
Реал с победой
Agamaga........
Agamaga........ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:13
Ушли на спецоперацию. Тема Барсы, Реала всегда было привлекательным, а сейчас интерес пропал.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
вчера в 21:54
Спасибо, Реал, за очередное зрелище.

По игре счёт должен был быть 4:1 или 5:1. Не везло.
Весь состав вызывает исключительно восторг, кроме двух игроков - Карим и Вини.
Действуют прямолинейно, местами даже как-то без энтузиазма. Карим так вообще - худший игрок матча, как по мне.

Тем не менее, вызывают восхищение Тчуамени (сегодняшний матч для меня открыл его прекрасную игру головой, офигительный прыжок), Милитао (прям цепной пёс) и Менди (невероятный атлет с головой :))

4 матча 4 победы 0 сухарей. Бедный Куртуа. Остальных с очередной победой :)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:52
Барселона победит может даже разгромить.Для Барсы выездные игры станут легче,так у на комп ноу закрываются команды и трудно забивать,главное есть уже кто умеет забивать в Барсе и ты его знаешь.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 20:52
Вот и ладно
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Неэгоист (раскрыть)
вчера в 20:18
Играли два Реала. Если ты про мадридский Реал, то мне кажется, что наступает момент спада в игре. Карим Бензема как-то тяжело выглядит. Винисиус много теряет мячи. Модрич тоже походу устал, как и Кроос. Но если ты говоришь про Реал Бетис, то они очень хорошо сопротивлялись. Просто Дани Карвахаль, Федерико Вальверде и Родриго Силва хорошую комбинацию разыграли. Посмотрим, как сыграют остальные конкуренты в матчах Реал Сосьедад- Атлетико Мадрид и Севилья- Барселона.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 20:13
Так же, как и вас. Раньше на послематчевых ветках "Барселоны" и "Реала" по тысяче комментариев было.

Сейчас хорошо если тридцать набереётся и то половина будет просто набор очков для КП.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 20:12
Ну не всегда у людей времени бывает. Поэтому, люди могут попозже зайти и написать комментарий.
Как думаешь, как сыграют Севилья и Барселона?
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:11
Реал не впечатлил..
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:09
8 постов и два мои,где мадридисты,кинули вас все.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:02
С победой мадридского Реала всех болельщиков-мадридистов!!! Это очень важная победа. Кажется, что у команды начинается спад. Много моментов не смогли реализовать. Винисиус стал много терять мяч. С близкого расстояния несколько раз ошибся с пасом. Но гол хорошо забил. Карвахаль, Вальверде и Родриго соорудили красивую трёхходовку во время второго гола. Вальверде очень полезный для команды игрок, отдал голевой пас сразу же. А купили его ведь за копейки (по сегодняшним футбольным меркам). Тчуамени отличную игру показал в центре поля. Семь отборов, 4 перехвата мяча совершил. Надеюсь, что дальше лучше будет. Он заслуженно получил награду "лучший игрок матча". Бензема как-то тяжело выглядит. Надеюсь, что он скоро наберёт хорошую физическую форму. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
feris1
feris1
вчера в 20:00
Реал с победой!
Gelious
Gelious
вчера в 19:47
Главный тренер «Бетиса»: «Результат был справедливым. У «Реала» было много моментов».
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:40
А как иначе?)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:35
Они не должны были выиграть никак,это кощунство.
Gahi
Gahi
вчера в 19:28
Хороший результат перед играми в Лиги Чемпионов УЕФА. Удачи
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