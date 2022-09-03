«Реал» на своём поле обыграл «Бетис»

В четвёртом туре Ла Лиги встретились лидеры — мадридский «Реал» и «Бетис». Они выиграли первые три матча на старте сезона, но победную серию продолжил «Реал», который победил 2:1.
В начале встречи на 9-й минуте Винисиус Жуниор открыл счёт, но Серхио Каналес сравнял на 17-й. Однако во втором тайме «Реал» дожал соперника, победный гол на счету Родриго.
По игре счёт должен был быть 4:1 или 5:1. Не везло.
Весь состав вызывает исключительно восторг, кроме двух игроков - Карим и Вини.
Действуют прямолинейно, местами даже как-то без энтузиазма. Карим так вообще - худший игрок матча, как по мне.
Тем не менее, вызывают восхищение Тчуамени (сегодняшний матч для меня открыл его прекрасную игру головой, офигительный прыжок), Милитао (прям цепной пёс) и Менди (невероятный атлет с головой :))
4 матча 4 победы 0 сухарей. Бедный Куртуа. Остальных с очередной победой :)
По игре счёт должен был быть 4:1 или 5:1. Не везло.
Весь состав вызывает исключительно восторг, кроме двух игроков - Карим и Вини.
Действуют прямолинейно, местами даже как-то без энтузиазма. Карим так вообще - худший игрок матча, как по мне.
Тем не менее, вызывают восхищение Тчуамени (сегодняшний матч для меня открыл его прекрасную игру головой, офигительный прыжок), Милитао (прям цепной пёс) и Менди (невероятный атлет с головой :))
4 матча 4 победы 0 сухарей. Бедный Куртуа. Остальных с очередной победой :)