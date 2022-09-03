«Реал» на своём поле обыграл «Бетис»

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вчера, 19:19

В четвёртом туре Ла Лиги встретились лидеры — мадридский «Реал» и «Бетис». Они выиграли первые три матча на старте сезона, но победную серию продолжил «Реал», который победил 2:1.

В начале встречи на 9-й минуте Винисиус Жуниор открыл счёт, но Серхио Каналес сравнял на 17-й. Однако во втором тайме «Реал» дожал соперника, победный гол на счету Родриго.