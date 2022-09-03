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«Тоттенхэм» обыграл «Фулхэм» и вышел на второе место в таблице АПЛ

вчера, 19:00
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

«Тоттенхэм» в 6-м туре АПЛ в лондонском дерби победил «Фулхэм» 2:1.

В конце первого тайма в составе «шпор» отличился Пьер-Эмиль Хейберг. Во втором тайме забил Харри Кейн, а гол Ришарлисона отменили из-за офсайда. У «Фулхэма» точный удар на счету Александара Митровича.

«Тоттенхэм» поднялся на второе место в таблице АПЛ, «Фулхэм» — десятый.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:11
Кейн снова по сути вытаскивает очередную игру для Конте. Даже интересно, на что способен Тоттенхэм без него в составе.
Митрович так же хорош, очередной гол, 6 матчей 6 голов в АПЛ.
Кылыч Турдумамбетов
Кылыч Турдумамбетов
вчера в 19:50
Сон отпахал хорошо, в отличии от стартовых игр сезона.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 19:14
Фулхэм непрост..
DXTK
DXTK
вчера в 19:06
тут надо было побеждать, что и сделал Тотетнхэм. Нужные и важные три очка, фулхэм не так прост. Кейн забил решающий, Ришалисон не плохо проявил себя, отдал голевую, мог забить, но на офсайд попал.

PS МС, Тоттенхэм и арсенал поспорят за титул - это было бы интересно понаблюдать.
Elliada
Elliada
вчера в 19:05
Даже не надеялся, что Фулхэм сможет отобрать очки
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:02
Закономерная победа сильнейшего.
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