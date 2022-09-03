«Тоттенхэм» обыграл «Фулхэм» и вышел на второе место в таблице АПЛ

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вчера, 19:00

«Тоттенхэм» в 6-м туре АПЛ в лондонском дерби победил «Фулхэм» 2:1.

В конце первого тайма в составе «шпор» отличился Пьер-Эмиль Хейберг. Во втором тайме забил Харри Кейн, а гол Ришарлисона отменили из-за офсайда. У «Фулхэма» точный удар на счету Александара Митровича.