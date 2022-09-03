«Тоттенхэм» обыграл «Фулхэм» и вышел на второе место в таблице АПЛ

«Тоттенхэм» в 6-м туре АПЛ в лондонском дерби победил «Фулхэм» 2:1.
В конце первого тайма в составе «шпор» отличился Пьер-Эмиль Хейберг. Во втором тайме забил Харри Кейн, а гол Ришарлисона отменили из-за офсайда. У «Фулхэма» точный удар на счету Александара Митровича.
«Тоттенхэм» поднялся на второе место в таблице АПЛ, «Фулхэм» — десятый.
Митрович так же хорош, очередной гол, 6 матчей 6 голов в АПЛ.
Митрович так же хорош, очередной гол, 6 матчей 6 голов в АПЛ.
PS МС, Тоттенхэм и арсенал поспорят за титул - это было бы интересно понаблюдать.
PS МС, Тоттенхэм и арсенал поспорят за титул - это было бы интересно понаблюдать.