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Магуайр не играл в трёх матчах МЮ, но будет в основе сборной Англии

вчера, 10:12

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр будет вызван в сборную Англии, несмотря на отсутствие игровой практики.

По данным источника, главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт позвонил Магуайру, сообщив ему, чтобы он не беспокоился за своё место в составе национальной команде. Саутгейт заверил защитника, что у него есть большой кредит доверия и он никогда не подводил сборную Англии.

Примечательно, что Магуайр не появляется на поле в трёх последних матчах «Манчестер Юнайтед». Свою последнюю игру Харри провёл 13 августа против «Брентфорда», когда МЮ уступил со счётом 0:4.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:17
перерывы будут на Лигу Наций обкатывать составы будут перед ЧМ
v3v5w3nrj97e
v3v5w3nrj97e
вчера в 10:52
Шоу маст гоу
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 10:21
Все делается по блату.
Elliada
Elliada
вчера в 10:18
А что скоро матчи сборных? По-моему сейчас чемпионат и ЛЧ до самого ЧМ будут
ОПС
ОПС
вчера в 10:15
Пусть будет.
David Young
David Young
вчера в 10:14
Дело за тренерским штабом.
Гость
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