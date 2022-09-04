Магуайр не играл в трёх матчах МЮ, но будет в основе сборной Англии

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вчера, 10:12

Защитник «Манчестер Юнайтед» будет вызван в сборную Англии, несмотря на отсутствие игровой практики.

По данным источника, главный тренер «трёх львов» позвонил Магуайру, сообщив ему, чтобы он не беспокоился за своё место в составе национальной команде. Саутгейт заверил защитника, что у него есть большой кредит доверия и он никогда не подводил сборную Англии.