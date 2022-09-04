Магуайр не играл в трёх матчах МЮ, но будет в основе сборной Англии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр будет вызван в сборную Англии, несмотря на отсутствие игровой практики.
По данным источника, главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт позвонил Магуайру, сообщив ему, чтобы он не беспокоился за своё место в составе национальной команде. Саутгейт заверил защитника, что у него есть большой кредит доверия и он никогда не подводил сборную Англии.
Примечательно, что Магуайр не появляется на поле в трёх последних матчах «Манчестер Юнайтед». Свою последнюю игру Харри провёл 13 августа против «Брентфорда», когда МЮ уступил со счётом 0:4.