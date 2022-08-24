Трансферы легионеров в РПЛ срываются один за одним. «Динамо» и ЦСКА не могут залатать дыры

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сегодня, 15:40

Карцев, Гюнтер, Соса – не все игроки, не поехавшие в Россию.

Клубы Российской Премьер-лиги привыкают к новой реальности. В ней намного сложнее не только привести иностранных игроков или удержать их, но и оплатить трансфер. Вчера «Маккаби» из Нетании сообщил, что Эден Карцев не перейдет в «Динамо», хотя бело-голубые уже успели объявить о подписании полузащитника. Чуть ранее то же самое произошло с ЦСКА . Этим летом переходы игроков не только срываются, но и затягиваются – между появлением слухах о финальных стадиях переговоров и объявлением игрока может проходить до месяца. Мы собрали наиболее громкие примеры трансферного окна.

У «Динамо» не срослось с Карцевым, месяц не может доехать Монтес

Для столичного коллектива сорвавшаяся сделка по Карцеву – сильный удар. У команды только один опорник – Никола Моро. Да и тот, по последним слухам, собирается найти себе новый клуб. Появился Лука Гагнидзе, он выполняет огромный объем работы в отборе, перехвате и прессинге. Но это бокс-ту-бокс. Есть Даниил Фомин, однако он более эффективен на чужой половине поля. В случае ухода Моро у «Динамо» не останется чистых опорных хавбеков – проблема более острая, чем ситуация с центральными защитниками.

Ситуация с израильским хавбеком соотносится с комментарием члена совета директоров «Динамо» Сергея Степашина о трудностях в подписании новых футболистов:

Усиление и укрепление нужно. Сейчас, к сожалению, нас очень здорово подвело ФИФА , когда они дали возможность уезжать куда угодно игрокам просто бесплатно, могут быть еще потери… Самое удивительное (я не буду называть фамилию игрока), имея деньги, мы не можем заплатить. Конечно, это свинство по отношению… Такого не было никогда, когда мы не можем заплатить игроку, чтобы он приехал у нас играть, перевести деньги не можем. Справимся. Но, с другой стороны, сегодня и наши отечественные ребята играли очень хорошо.

Проблема не ограничивается Карцевым. «Динамо», имея неукомплектованную позицию центрбека, сумело подписать Роберто Фернандеса. Нужен еще один футболист, так как помимо парагвайца и Сабы Сазонова (играет в паре центральных в основе)СлавишаЙоканович имеет в распоряжении лишь одного центрального защитника – Александра Кутицкого.

На рынке нашли Сесара Монтеса, который выступает за мексиканский «Монтеррей». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 млн евро. Слухи внушали спокойствие – еще в начале августа сообщалось, что переговоры между клубами близки к завершению, агент был уверен в успешном закрытии сделки. Позднее появился инсайд, что стороны не могут согласовать сумму отступных за Монтеса, но уже 10 августа мама защитника в соцсетях пожелала ему удачи в новой команде.

Впрочем, август уже заканчивается, а член СД «Динамо» Дмитрий Гафин говорит, что мексиканца в Москве не видел. С таким тягучим развитием событий есть опасение, что и Монтес не доедет до столичного клуба.

ЦСКА тоже страдает

У «армейцев» после ухода группы лидеров не было возможности усилить стартовый состав заменами по ходу матча. Красно-синие смогли быстро привезти Виктора Мендеса и Сашу Зделара в центр поля, а также Мойзеса Барбозу на левый фланг обороны.

Клубу нужен центральный защитник – основной для Кирилла Набабкина остается позиция правого защитника, а Бруно Фукс тратит больше времени за восстановление, чем на игру. В конце июля слухи отправляли в Москву ЛисандроМагальяна из «Аякса». Отмечалось, что центрбек дал согласие на переезд в Россию. Скорое закрытие сделки подтверждал и представляющий интересы игрока агент Агустин Гамарник. На сегодняшний день ничего нового в трансфере Магальяна неизвестно – ситуация имеет явное сходство с «Динамо» и Монтесом.

Еще одним новобранцем в центр обороны мог стать Корай Гюнтер – об этом рассказал агент футболиста «Вероны»ЭрсинАкан. Он действительно стал бы усилением для москвичей, так как в составе «мастифов» являлся игроком основы. Сделка, по словам Акана, сорвалась.

И еще один удар по работе ЦСКА на трансферном рынке – не перешедший в столичный коллектив Хоакин Соса. В начале августа сделка считалась завершенной – по данным уругвайских инсайдеров, красно-синие приобрели 70 процентов прав на центрального защитника «Насьоналя». Позднее ситуация резко поменялась. Говорилось уже о том, что трансфер под угрозой срыва из-за наложенных на клуб санкций – и опять стали сообщать о проблемах с оплатой.

Информацию подтвердил президент уругвайского коллектива Хосе Фуентес:

Из-за происходящих в мире событий этому клубу ( ЦСКА ) очень сложно осуществить трансфер. Это касается возможности перевода денежных средств. Встречное предложение, которое они нам сделали, мы уже отклонили.

Появление Сосы в ЦСКА уже совсем маловероятно, на прошлой неделе футболист подписал контракт на пять лет с итальянской «Болоньей».

Не факт, что у ЦСКА в шорт-листе остались кандидаты в центр защиты. Но они нужны как воздух –некому менять Набабкина, Дивеева и Зайнутдинова, который должен играть в полузащите. Надеяться на то, что перестанет травмироваться Бруно Фукс, не приходится. Остается вариант с молодежью – в заявке клуба есть 20-летний Вадим Карпов, Дмитрий Каптилович (19 лет) и Матвей Лукин (18). Хотя далеко не факт, что они заиграют в системе Владимира Федотова. Между тем времени на раскачку у них не будет. Второй сценарий – главный тренер может по примеру Бахтиера поставить в тройку футболиста с другой позиции. Тут всплывает проблема не сыгранности состава. Перевести в оборону Облякова/Мухина/Кучаева – понадобится ставить в старт Мойзеса/Мендеса/Зделара. Из них не все вписались в концепцию ЦСКА , о чем говорит сам Федотов.

Постоянные срывы сделок в основном связаны с проблемами в переводе денег. В таких условиях тому же Федотову и Йокановичу не остается ничего, кроме как решать головоломки с помощью внутренних резервов.