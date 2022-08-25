Кокорин не сыграет против «Твенте»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит очередной матч своей команды.
31-летний россиянин не попал в заявку на ответную игру против «Твенте» в Лиге конференций.
|Твенте0 : 0Фиорентина
|Матч завершен
Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит очередной матч своей команды.
31-летний россиянин не попал в заявку на ответную игру против «Твенте» в Лиге конференций.
Он года полтора как ничего никому не должен, как только подписал жирный контракт с постоянным местом проживания в городе Флоренция, что само по себе гигантский бонус, похлеще денежного...
Он года полтора как ничего никому не должен, как только подписал жирный контракт с постоянным местом проживания в городе Флоренция, что само по себе гигантский бонус, похлеще денежного...
опять не сыграет Кокорин.
опять не сыграет Кокорин.
По поводу срока ничего пока сказать не можем - будет зависать от Вашего поведения.
По поводу срока ничего пока сказать не можем - будет зависать от Вашего поведения.