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Кокорин не сыграет против «Твенте»

сегодня, 10:17
ТвентеЛоготип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)0 : 0Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит очередной матч своей команды.

31-летний россиянин не попал в заявку на ответную игру против «Твенте» в Лиге конференций.

Кокорин не сыграет против «Твенте»

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Все комментарии
monah-10
monah-10
сегодня в 18:15
Он вообще теперь больше ни с кем ни сыграет.
Beekeeper
Beekeeper ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 17:54
когда докажет что он футболист )))
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 15:14
Лечше напишите, когда он сыграет. Вот это будет новость.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 14:15
Да ну его к лешему тот матч, продолжай доить итальянцев ,Сашка!))
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 12:01
Кокорин не сыграет против Твенте. Вопрос сразу - а он должен был сыграть???
Он года полтора как ничего никому не должен, как только подписал жирный контракт с постоянным местом проживания в городе Флоренция, что само по себе гигантский бонус, похлеще денежного...
galem72
galem72
сегодня в 11:52
Нельзя рисковать таким бомбардиром в посредственной схватке. Лучше приберечь его на более серьёзный замес.
AleS
AleS
сегодня в 11:44
Наверно перенапряжение мышц или что там у него обычно, массажиста надо спросить.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:22
Когда же его допустят до поля?
ДСА
ДСА
сегодня в 11:17
Ну хоть отдохнёт от трудов праведных.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:00
Он будет играть теперь только в карманный бильярд 🎱 !))
h7pe4rcwnn92
h7pe4rcwnn92
сегодня в 10:51
Повезло Твенте
memphis
memphis
сегодня в 10:41
Он решил что на плазме лучше видно, чем со скамейки
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:37
О,это "Федорино горе"-
опять не сыграет Кокорин.
David Young
David Young ответ Искендер 1 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 10:29
Троллинг клубов и пользователей.

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