Захарян отправился с «Динамо» на матч против «Пари НН»

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что полузащитник Арсен Захарян отправился с командой на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги против «Пари НН».
По данным СМИ и агента игрока, Захарян близок к переходу в «Челси».
Пресс-служба «Динамо» сообщает, что полузащитник Арсен Захарян отправился с командой на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги против «Пари НН».
По данным СМИ и агента игрока, Захарян близок к переходу в «Челси».
Челси наверняка погонит его по арендам, но может это и лучше, чем
засахариться здесь, играя в "спартакиадах народов СССР" вместо еврокубков,
и хотя бы попытаться выплыть на высшем евроуровне.
Правда, есть слушок, что первым арендатором мы как раз и будем, и вроде
бы даже до конца этого сезона.
Если это выгорит, то получится неплохой вариант- мотивация парня резко
подскочит, придётся расстаться с зоной комфорта, в которой Заха сейчас
заметно пригрелся, и пользу от этого извлекут все- и сам игрок, и Динамо,
и его следующий клуб.
В Челси не каждый день зовут..
Конечно, есть вероятность потеряться, либо в арендах, либо на лондонской лавке, но наверное этот тот самый случай, когда попробовать и (в худшем случае) пожалеть будет правильнее, чем не попробовать, и потом всё равно жалеть.
Челси наверняка погонит его по арендам, но может это и лучше, чем
засахариться здесь, играя в "спартакиадах народов СССР" вместо еврокубков,
и хотя бы попытаться выплыть на высшем евроуровне.
Правда, есть слушок, что первым арендатором мы как раз и будем, и вроде
бы даже до конца этого сезона.
Если это выгорит, то получится неплохой вариант- мотивация парня резко
подскочит, придётся расстаться с зоной комфорта, в которой Заха сейчас
заметно пригрелся, и пользу от этого извлекут все- и сам игрок, и Динамо,
и его следующий клуб.
В Челси не каждый день зовут..
Конечно, есть вероятность потеряться, либо в арендах, либо на лондонской лавке, но наверное этот тот самый случай, когда попробовать и (в худшем случае) пожалеть будет правильнее, чем не попробовать, и потом всё равно жалеть.
После всех тех слухов про Барселону, Дортмунд и тп, конечно, сомнения имеются. Но, вполне возможно, что сейчас, отъезд может стать реальностью. Обидно другое, сейчас, когда в команду пришел толковый специалист, именно сейчас пацаны разбегаются. И, с кем Йокановичу работать? Недруги ДИНАМО, то-есть, те, кому по сей день дорог шварц, будут конечно торопить ГТ с результатом. Им неважно, что пол состава ушло, что команда мертвая после "работы" физрука, им нужен мнимый немедленный результат. У физручины, были лучшие, с которыми можно было добиваться высоких результатов, а у Йокановича практически нет "материала".... Те, кто пришли- игроки неплохие, но это еще не команда. Посмотрите, как бездарно работал с Захаряном физрук, пихая пацана, то направо, то налево, и, как грамотно использует пацана новый ГТ, в зависимости от необходимости....
После всех тех слухов про Барселону, Дортмунд и тп, конечно, сомнения имеются. Но, вполне возможно, что сейчас, отъезд может стать реальностью. Обидно другое, сейчас, когда в команду пришел толковый специалист, именно сейчас пацаны разбегаются. И, с кем Йокановичу работать? Недруги ДИНАМО, то-есть, те, кому по сей день дорог шварц, будут конечно торопить ГТ с результатом. Им неважно, что пол состава ушло, что команда мертвая после "работы" физрука, им нужен мнимый немедленный результат. У физручины, были лучшие, с которыми можно было добиваться высоких результатов, а у Йокановича практически нет "материала".... Те, кто пришли- игроки неплохие, но это еще не команда. Посмотрите, как бездарно работал с Захаряном физрук, пихая пацана, то направо, то налево, и, как грамотно использует пацана новый ГТ, в зависимости от необходимости....