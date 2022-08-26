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Захарян отправился с «Динамо» на матч против «Пари НН»

вчера, 17:06
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо15:00 Не начался

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что полузащитник Арсен Захарян отправился с командой на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги против «Пари НН».

По данным СМИ и агента игрока, Захарян близок к переходу в «Челси».

Захарян отправился с «Динамо» на матч против «Пари НН»

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Все комментарии
протон
протон ответ баск (раскрыть)
вчера в 23:32
возможно последний матч в динамо, желаю его провести достойно и чтобы мы гордились за него в челси
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:28
Эта инфа, сегодня, целый день ходит в смартфоне. Никто ему не докладывал.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:41
Пора из РПЛ))
баск
баск ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:06
"Доложили", если угодно)
Никогда ничего не пишу просто так, гонять слухи неинтересно
STVA 1
STVA 1 ответ баск (раскрыть)
вчера в 19:40
Дык я тоже по русски! по ходу Вам доложили! Мне вот и интересно...Вы письмо это видели? Я не подкалываю посто интересно знать откуда такая уверенность!
баск
баск ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:33
Да вроде по-русски написал, где именно лежит..))
STVA 1
STVA 1 ответ баск (раскрыть)
вчера в 18:29
У Вас на столе лежит? Время покажет!
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:28
Приветствую! Посмотрим что получится!В любом случае мальчишке удачи!
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:00
Приветствую, Уважаемый!!!
После всех тех слухов про Барселону, Дортмунд и тп, конечно, сомнения имеются. Но, вполне возможно, что сейчас, отъезд может стать реальностью. Обидно другое, сейчас, когда в команду пришел толковый специалист, именно сейчас пацаны разбегаются. И, с кем Йокановичу работать? Недруги ДИНАМО, то-есть, те, кому по сей день дорог шварц, будут конечно торопить ГТ с результатом. Им неважно, что пол состава ушло, что команда мертвая после "работы" физрука, им нужен мнимый немедленный результат. У физручины, были лучшие, с которыми можно было добиваться высоких результатов, а у Йокановича практически нет "материала".... Те, кто пришли- игроки неплохие, но это еще не команда. Посмотрите, как бездарно работал с Захаряном физрук, пихая пацана, то направо, то налево, и, как грамотно использует пацана новый ГТ, в зависимости от необходимости....
Boricku
Boricku
вчера в 17:59
Последняя игра для героя статьи на пару лет вперёд, до аренды в Легию.
mt64zxj3k8cy
mt64zxj3k8cy
вчера в 17:46
обычный режим, это хорошо...
баск
баск ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:45
Есть вполне реальный письменный запрос на выкуп игрока, лежит в клубе
(15 лямов).
Всё зависит от решения Захи..
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:39
что то не верится про Челси
баск
баск
вчера в 17:28
Уходить в евро-топы, тем более английские, Захе явно рано.

Челси наверняка погонит его по арендам, но может это и лучше, чем
засахариться здесь, играя в "спартакиадах народов СССР" вместо еврокубков,
и хотя бы попытаться выплыть на высшем евроуровне.

Правда, есть слушок, что первым арендатором мы как раз и будем, и вроде
бы даже до конца этого сезона.

Если это выгорит, то получится неплохой вариант- мотивация парня резко
подскочит, придётся расстаться с зоной комфорта, в которой Заха сейчас
заметно пригрелся, и пользу от этого извлекут все- и сам игрок, и Динамо,
и его следующий клуб.

В Челси не каждый день зовут..
Конечно, есть вероятность потеряться, либо в арендах, либо на лондонской лавке, но наверное этот тот самый случай, когда попробовать и (в худшем случае) пожалеть будет правильнее, чем не попробовать, и потом всё равно жалеть.
Capral
Capral
вчера в 17:27
Как в том еврейском анекдоте: ...."но ехать надо"!
Радует, что отправился с командой в НН. Удачи, Захаряну и ДИНАМО!!!!!!!
alexamit
alexamit
вчера в 17:13
Не надо ехать в Лондон.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:09, ред.
А что должен не ехать?
Пока только всё слухи...
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