Бакамбу и Дьенг не попали в заявку «Марселя» на Лигу чемпионов

Футболисты «Марселя» Седрик Бакамбу и Амаду Дьенг не попали в заявку команды на Лигу чемпионов.
В этом сезоне провансальцам разрешили составить список лишь из двадцати фамилий, а не двадцати пяти, как это устроено номинально. Причиной стало отсутствие в команде игроков из собственной академии. С обоими игроками клуб хотел расстаться летом, однако по разным причинам эта цель не была достигнута. По Дьенгу сразу две сделки сорвались.
«Марсель» сыграет в группе вместе с «Айнтрахтом», «Спортингом» и «Тоттенхэмом».