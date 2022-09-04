Бакамбу и Дьенг не попали в заявку «Марселя» на Лигу чемпионов

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вчера, 19:15

Футболисты «Марселя» и не попали в заявку команды на Лигу чемпионов.

В этом сезоне провансальцам разрешили составить список лишь из двадцати фамилий, а не двадцати пяти, как это устроено номинально. Причиной стало отсутствие в команде игроков из собственной академии. С обоими игроками клуб хотел расстаться летом, однако по разным причинам эта цель не была достигнута. По Дьенгу сразу две сделки сорвались.

«Марсель» сыграет в группе вместе с «Айнтрахтом», «Спортингом» и «Тоттенхэмом».