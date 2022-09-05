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Кузяев: «„Спартак“ психологически надломился после гола Ловрена»

сегодня, 08:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о победе над «Спартаком».

Согласен, что преимущество было на нашей стороне в первом тайме. Мы создали много моментов. Гол «Спартака» получился совершенно случайно. Самое главное — мы не упали духом и продолжили играть, переломив во втором тайме ход матча.

Понимали, что «Спартак» играет ромбом и в центре очень опасен. Поэтому старались действовать через фланги. Они нас поймали на быстрой контратаке. К сожалению, опорные не успели подстраховать центральную зону и оттуда пропустили.

Разговор после гола Ловрена был только один: надо дожимать. Мы видели, что «Спартак» психологически немного надломился, и мы стали создавать еще больше моментов.

Очень хорошо, что Мостовой с 7‑й попытки попал по воротам. Он молодец, что не опустил руки. Отлично исполнил. В некоторых моментах он стал чаще брать игру на себя, не боится обострять и атаковать, местами у него очень хорошо получается. Надеюсь, он продолжит в том же духе.

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Все комментарии
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 09:23
думаю, правильно говорит. Не только игроки после гола Ловрена "начали коситься" в сторону Максименко
протон
протон
сегодня в 08:55
Извини, Далер, но такие голы случайными не бывают. Все сделано мастерски, особенно в исполнении Соболева, принял верховой, скинул на ход партнеру, открылся в ответку, убрал защитника с разворотом и красиво забил.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 08:23
РАзочаровавшая попытка соперничества.Команда не проявила ни воли,ни мастерства,ни физической формы.Про тренерский потенциал этого рыжего пацана вообще речи не было.
YVG
YVG
сегодня в 08:19
Спартак привык быть во второй половине таблицы.
Гость
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