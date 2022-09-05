Кузяев: «„Спартак“ психологически надломился после гола Ловрена»

Полузащитник «Зенита» рассказал о победе над «Спартаком».

Согласен, что преимущество было на нашей стороне в первом тайме. Мы создали много моментов. Гол «Спартака» получился совершенно случайно. Самое главное — мы не упали духом и продолжили играть, переломив во втором тайме ход матча.

Понимали, что «Спартак» играет ромбом и в центре очень опасен. Поэтому старались действовать через фланги. Они нас поймали на быстрой контратаке. К сожалению, опорные не успели подстраховать центральную зону и оттуда пропустили.

Разговор после гола Ловрена был только один: надо дожимать. Мы видели, что «Спартак» психологически немного надломился, и мы стали создавать еще больше моментов.

Очень хорошо, что Мостовой с 7‑й попытки попал по воротам. Он молодец, что не опустил руки. Отлично исполнил. В некоторых моментах он стал чаще брать игру на себя, не боится обострять и атаковать, местами у него очень хорошо получается. Надеюсь, он продолжит в том же духе.