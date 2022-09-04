Генеральный директор «Спартака» отреагировал на поражение от «Зенита»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на поражение «красно-белых» в матче с «Зенитом» (1:2).
Всё по делу.
В следующем туре «Зенит» сыграет с «Оренбургом», «Спартак» ждет матч против «Ростова».
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на поражение «красно-белых» в матче с «Зенитом» (1:2).
Всё по делу.
В следующем туре «Зенит» сыграет с «Оренбургом», «Спартак» ждет матч против «Ростова».
Только сильная атака спасает Спартак. Защита держится на одном Джикия. Позиционная атака слабая.
Ну и конечно распиаренный ГТ, который по большому счету обычный варяг.
Несмотря на то, что Зенит уже несколько лет стоит на месте и не развивается, он, тем не менее, выглядит солиднее остальных.
Только сильная атака спасает Спартак. Защита держится на одном Джикия. Позиционная атака слабая.
Ну и конечно распиаренный ГТ, который по большому счету обычный варяг.
Несмотря на то, что Зенит уже несколько лет стоит на месте и не развивается, он, тем не менее, выглядит солиднее остальных.