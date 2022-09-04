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Генеральный директор «Спартака» отреагировал на поражение от «Зенита»

вчера, 22:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на поражение «красно-белых» в матче с «Зенитом» (1:2).

Всё по делу.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Оренбургом», «Спартак» ждет матч против «Ростова».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:21
спорить не приходится
ДСА
ДСА
сегодня в 05:41
Вратаря нужно срочно надёжного искать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:10
С Ростовом тоже будет испытание то ещё!!!
r6tpc57tg94s
r6tpc57tg94s
вчера в 23:36
Это хорошо что так говорят!
Gahi
Gahi
вчера в 23:26
Есть над чем работать тренерскому штабу. Удачи
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:21
Отрезвляющий душ.
makkie
makkie
вчера в 22:42
Добавить нечего - всё по делу.
Capral
Capral
вчера в 22:42, ред.
У Спартака, как не было организации в игре, так её и нет.

Только сильная атака спасает Спартак. Защита держится на одном Джикия. Позиционная атака слабая.

Ну и конечно распиаренный ГТ, который по большому счету обычный варяг.

Несмотря на то, что Зенит уже несколько лет стоит на месте и не развивается, он, тем не менее, выглядит солиднее остальных.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 22:35
Через несколько туров Спартак займет своё законное место в середине таблицы и это тоже будет по делу!!!
ABir
ABir
вчера в 22:31
А что ещё скажешь
Гость
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