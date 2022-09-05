Кержаков: «Мы включились к середине первого тайма»

Голкипер «Зенита» дал оценку победе своей команды над «Спартаком» в игре 8-го тура РПЛ (2:1).

Мы включились к середине первого тайма. Поначалу «Спартак» нам по ушам дал. Очень агрессивно вышли, забили гол, в стыки шли. Потом проснулись мы, гол назревал. Была уверенность, что забьём.

Ожидали ли такого резкого начала от «Спартака»? Ожидали. Удивлён ли тем, как исполнил Соболев? Доля везения. Не скажу, что удар получился. Развернул — да, молодец. С его габаритами развернулся, здорово воспользовался этим.