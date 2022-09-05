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Кержаков: «Мы включились к середине первого тайма»

сегодня, 00:19
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков дал оценку победе своей команды над «Спартаком» в игре 8-го тура РПЛ (2:1).

Мы включились к середине первого тайма. Поначалу «Спартак» нам по ушам дал. Очень агрессивно вышли, забили гол, в стыки шли. Потом проснулись мы, гол назревал. Была уверенность, что забьём.

Ожидали ли такого резкого начала от «Спартака»? Ожидали. Удивлён ли тем, как исполнил Соболев? Доля везения. Не скажу, что удар получился. Развернул — да, молодец. С его габаритами развернулся, здорово воспользовался этим.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 06:05
Главное результат, да и сам Кержаков выручил на последних минутах отразил удачно удар Промеса.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:55
Соболь хорошо положил
dufgf37skgh9
dufgf37skgh9
сегодня в 05:47
Тут он прав
qsv2ua7eer8f
qsv2ua7eer8f
сегодня в 02:51
Молодцы, так держать...
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 00:21
У Кержа работы почти не было
Гость
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