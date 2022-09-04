Масалитин: «Во втором тайме ЦСКА сразу же включился»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от победы «армейцев» над «Крыльями Советов» (1:0).

Игра оставила двоякое впечатление. В первом тайме у ЦСКА ничего не получалось, не было обостряющих передач, впереди играли плохо, не было нацеленности на ворота, единственное светлое пятно было, когда ЦСКА выбегал в контратаку. «Крылья» же смотрелись хорошо, создавали некоторые моменты на подступах к штрафной площадке — выручал Акинфеев.

Во втором тайме ЦСКА сразу же включился, были моменты у Карраскаля и Чалова. Федор мог, конечно, забивать, нужно было просто разобраться в ситуации и исполнить, а не бить на силу. Футболист такого уровня должен разбираться в таких моментах.