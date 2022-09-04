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Масалитин: «Во втором тайме ЦСКА сразу же включился»

вчера, 22:16
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от победы «армейцев» над «Крыльями Советов» (1:0).

Игра оставила двоякое впечатление. В первом тайме у ЦСКА ничего не получалось, не было обостряющих передач, впереди играли плохо, не было нацеленности на ворота, единственное светлое пятно было, когда ЦСКА выбегал в контратаку. «Крылья» же смотрелись хорошо, создавали некоторые моменты на подступах к штрафной площадке — выручал Акинфеев.

Во втором тайме ЦСКА сразу же включился, были моменты у Карраскаля и Чалова. Федор мог, конечно, забивать, нужно было просто разобраться в ситуации и исполнить, а не бить на силу. Футболист такого уровня должен разбираться в таких моментах.

Еще перед началом матча было ясно, что «Крылья» плохо играют на стандартах. В одном из эпизодов нам показали штрафную, а там игроки ЦСКА были на полголовы выше. Трудная победа, в конце было некоторое напряжение, но в плане психологии эти три очка важны.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:41
КС похоже подустали, им бы скамеечку удлинить.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:23
Кроме итогового результата,не понравилось ничего.На выездах играют отвратительно.
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:07
Взяли важные три очка....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:28
Долго включаются так и теряют очки.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:20
Включились на один гол .
8ktydn4gg6ss
8ktydn4gg6ss
вчера в 22:20
Самое главное очки в копилку...
Гость
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