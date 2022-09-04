Мостовой: «Неожиданно, что „Спартак“ проиграл не с крупным счетом»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой подвел итог матча 8-го тура РПЛ «Спартака» и «Зенита» (1:2).

Для меня этот результат неожиданным назвать нельзя. Неожиданно, что «Спартак» проиграл не с крупным счетом. Игра прошла с подавляющим преимуществом «Зенита», первый тайм питерцы могли заканчивать с преимуществом в несколько мячей.

«Зенит» лишний раз доказал, кто в доме хозяин. В чужом доме, причем. «Спартак» должен был рад, что проиграл всего 1:2. Говорили, что Абаскаль перестроил игру команды, но что именно он изменил? На этот вопрос мне сложно дать ответ.