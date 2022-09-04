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Мостовой: «Неожиданно, что „Спартак“ проиграл не с крупным счетом»

вчера, 23:21
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой подвел итог матча 8-го тура РПЛ «Спартака» и «Зенита» (1:2).

Для меня этот результат неожиданным назвать нельзя. Неожиданно, что «Спартак» проиграл не с крупным счетом. Игра прошла с подавляющим преимуществом «Зенита», первый тайм питерцы могли заканчивать с преимуществом в несколько мячей.

«Зенит» лишний раз доказал, кто в доме хозяин. В чужом доме, причем. «Спартак» должен был рад, что проиграл всего 1:2. Говорили, что Абаскаль перестроил игру команды, но что именно он изменил? На этот вопрос мне сложно дать ответ.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:05
Если бы газпром реализовал все свои моменты мост оказался прав.
78yfrn5b84hd
78yfrn5b84hd
сегодня в 06:01
Проигрыш, он и в африке проигрыш...
112910415
112910415
сегодня в 06:00
Мостовой приблизительно прав
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:35
Легко отделались
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:51
Нормально сыгранули
Futurista
Futurista
вчера в 23:43
На поле играли две команды...если Зенит не смог забить больше чем 2, значит это заслуга Спартака...как то так получается...
ABir
ABir
вчера в 23:35
Мостовой получил на поражении Спартака свою порцию славы. Ждём Червиченко
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 23:32
А вот если бы Спартак тренировал Мостовой, то Зениту наваляли по полной)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:32
Зенит много прощал в первом тайме.
Завтра уже могут быть какие-нибудь телодвижения в сторону главного тренера. Ждём-с...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:28, ред.
Это единственное "достижение". После второго гола вообще стало понятно,что никто на трибунах не верит в команду,как и она сама в себя.

Абаскаль тоже не явил своего "тренерского таланта".Да ещё и обескровили команду.

Впереди "Ростов" и бедствующий "Локомотив".
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:26
Ну покуражся, Саня
Loko57
Loko57
вчера в 23:24, ред.
В начале первого тайма вообще казалось что сейчас точняк Спартаку прилетит, а вышло наоборот!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:22
А ведь действительно, могли .
Гость
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