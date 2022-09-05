Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Аленичев: «Вряд ли в этом году кто-либо составит конкуренцию „Зениту“»

сегодня, 08:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев порассуждал о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

Пока в «Зенит» будут приезжать бразильцы, а не уезжать, как уезжают иностранцы из многих других российских команд... Пока это происходит, «Зенит» будет чемпионом. Чего мне не хотелось бы, но реальность такова, что «Зенит» — явный фаворит. Вряд ли в этом году кто-либо составит ему конкуренцию в борьбе за чемпионство. Хотелось бы ошибиться.

ЦСКА очень неплохо играет. Думаю, что «Спартак» и ЦСКА будут бороться с «Зенитом», но в конечном итоге золото выиграет Петербург.

Все новости
Зделар хотел бы стать капитаном ЦСКА после Акинфеева
Сегодня, 13:06
Юран: «„Спартаку“ не хватило ещё одного футболиста оборонительного плана»
Сегодня, 12:51
Дюков: «У нового формата Кубка России есть достоинства»
Сегодня, 12:01
Мантуан: «Рад тому, на сколько минут выхожу на поле»
Сегодня, 11:33
Степашин — об успехах «Динамо»: «Это тренерское достижение»
Сегодня, 11:28
Веденеев: «Между „Спартаком“ и „Зенитом“ — пропасть»
Сегодня, 10:43
Сортировать
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:06
Поживем увидим.
u2tb547cndcj
u2tb547cndcj
сегодня в 10:52
Ерунду говорит, кто мешает вам покупать бразильцев. У Зенита потратить 20-40 миллионов долларов на одного Халка , а у Спартака на 5 Кралов вот весь принцип отличия.
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 10:33
Не знаю кто там у вас выползает и кто молчит.
Я могу сказать только за себя.
После побед Спартака я высказывал своё мнение и как раз с тобой об этом разговаривали и не раз. Почему ты сейчас так говоришь я тебя не понимаю.
Эта тема сейчас про Спартак и Зенит, а про Локо ни слово не сказано.

Ну и сколько раз говорить, что это моё сугубо личное дело, что и где писать!!!
Я же тебе или кому то тут не советую и не запрещаю писать про другие команды, так почему же вы позволяете себе нечто подобное?

Причину я знаю, но высказывать здесь не буду, могут не правильно расценить мои слова и наложить санкции.

В принципе я всё сказал и смысла общаться дальше не вижу по этой теме. А то опять игра в "купи слона" начинается.
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 10:25
Я же говорю, молчите после побед Спартака, выползаете после осечек. Тут тоже ничего нового. Только вот Спартак сейчас с новым тренером идёт в зоне лидеров, а Локо с новым тренером катает "договорняки" с Ахматом )))

Ты бы лучше так пристально за своим любимым клубом следил. А то ограничиваешься одним видео на ветке после игры Локо, зато по Спартаку длинные портянки текста успеваешь строчить. И всё кому-то что-то пытаешься доказать. Собственно что?

Абаскаль молодой неопытный тренер - это факт. Но при нём, в отличие от тех же Витории или Ваноли, Спартак берёт свои очки в матчах с аутсайдерами и середняками. А ведь в таких матчах и решается судьба призовых мест. Толку, что ты обыграешь Зенит, а потом влетишь условному Факелу. В турнирной таблице это не сильно поможет.
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 10:16, ред.
Я вот одного понять не могу, как это у Спартака не самый сильный состав?
Разве Спартак слабее Ахмата, Краснодара, Сочи, Оренбурга, Урала, Факела?
По моему мнению состав Спартака сильнее чем у этих команд.

Динамо же перекрыло всех ваших лидеров и по сути переиграла как раз тактически.
Ну а если рассматривать опасные моменты, то Динамо должны были забивать ещё и не один гол.

Да, вчера Спартак первый раз играл где реально состав хуже, что собственно матч и подтвердил. Но я разве говорил обратное? Ты просто подтверждаешь мои слова.

Про Абаскаля и спорить не буду, я его считаю неопытным тренером, который ещё не раз будет допускать ошибки и команда будет терять очки по его вине.

Долго он в Спартаке не протянет и мы ещё услышим "ласковые" слова в его сторону именно от спартачей.
Собственно ничего нового, история повторяется.

Ну, а по поводу величия перед матчем тут всё просто - заходи на любую ветку до матча и сам всё увидишь.
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 10:00
Абаскаль без году неделя в команде. При этом уже успел удивить в приятную сторону и выдать победную серию с не самым сильным составом в РПЛ, а порой мы играли в 2 легионера всего - и побеждали.
Чего ты ждёшь от Абаскаля? Что он вынесет сыгранный Зенит с Денисовым, Игнатовым и Максименко? Так не бывает. А с Динамо всё решила индивидуальная ошибка Умярова, а не какая-то супер игра соперника. Вчера, пожалуй, первый матч, где Спартак смотрелся хуже соперника. До этого почти во всех матчах доминировали или играли на равных. Но ты этого не замечаешь конечно же.

З.Ы. Где ты прочитал про величие Спартака перед матчем? Сможешь пруфы найти или снова одни слова?
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 09:49, ред.
Так собственно, что я писал ранее так всё и сбылось.
То, что ты видишь в моих словах только личную неприязнь к Спартаку для меня это не ново. Но тут как раз в моих словах есть логика и констатация фактов. Что собственно и доказывает вчерашний матч.
Про Абаскаля я писал как о тренере и о его "великих" достижении с аутсайдерами, а ошибки почему то он допускает с сильными командами. Из его уст про чемпионство не слышал, но я и не писал об этом.

Вот ты говоришь про то, что адекватные понимали, но вот только и было слышно про величие, про победу над Зенитом и борьбе за золото и не только от экспертов от матч тв.
Ты их всех считаешь неадекватными?
Тот же к примеру Тихонов, за которого ты заступался, тоже неадекват получается? А Романцев? Как то неуважительно к легендам клуба и своим болельщикам.
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 09:40
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 09:15, ред.
    Хочется спросить у Аленичева, а какие легионеры "ушли" из Спартака?
    Жиго давно хотел уйти, Крал, Тил, Роша, Понсе давно уже не в Спартаке, Ларссона же и Кофрие считали балластом и в Спартаке только обрадовались, что они ушли.
    Получается, что Спартак сохранил всех своих значимых легионеров.
    Вот только Зенит приобретает качественных легионеров, особенно с латинской Америки, а Спартак Мартинсов и Шамаров.
    Ну, а последнее приобретения ещё раз доказывает, что в Спартаке с уходом Федуна ничего не изменилось, всё по прежнему.
    Кейта Бальде это, что то навроде Педро Роши, вот увидите.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 09:00
    Ну, а как же эта вся шумиха до матча?
    Тот же Аленичев говорил, что Спартак сможет обыграть Зенит и будет бороться за чемпионство.
    Так же Аленичев раздавал комплименты Абаскалю и классному футболу Спартака, особенно в матче с Факелом.
    Вот только матч ещё раз доказал, что Абаскаль как тренер ноль. Да легко обыгрывать аутсайдеров, которые пытаются с тобой играть в открытый футбол, но вот с серьёзными соперниками возникают большие проблемы.
    А как им восхищались после матча с Факелом, какие мол замены сделал. Да там просто Факел выдохнулся и просто требовалось их добить и неважно кто бы вышел.
    Кстати помнится вы смеялись над Дзюбой, что он забивает только слабым командам, а что сейчас скажите про Промеса?
    Где Промес был в матче с Динамо и вчера с Зенитом? Его просто не было на поле. Вот вам и хвалебные песни "лучшего" игрока чемпионата по вашей версии.
    Ну а если брать счёт, то он не отражает полной картины на поле. Зенит ещё в первом тайме должен минимум пятёру класть и опять же вспоминается матч с Динамо, там тоже много вас прощали.

    Не подумай я сейчас не злорадствую, просто за что я не люблю Спартак, так это за их пафос, за чересчур высокое мнение о себе, особенно до матчей.

    Ну, а Зенит и это наверное к сожалению многих просто выше всех и даже не на голову, а две три как минимум. И если не станет чемпионом, то только из-за себя, из-за свой расслабухи.
    Спартаку же по силам побороться за тройку, ну если в очередной раз команда не подхватит депрессию.
    Ближайшие матчи кровь из носу надо побеждать, что бы не оказаться там.
    Но соперники серьёзные. Ростов показывает симпатичный футбол и конечно Карпин. Ну, а Локо сейчас раненый зверь и предугадать просто не реально. Спартак может победить крупно, но Локо может упереться и сам выиграть.

    Ну загадывать не будем, посмотрим.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 08:43, ред.
    В прошлом чемпионате тоже так говорили....до 23-го тура...когда Динамо могло спокойно обходить Зенит ....и при должной концентрации могли вполне себе расчемпиониться.....

    Сейчас трудно сказать кто из команд "потолкается" в этом сезоне наверху таблицы....Краснодар...ЦСКА...Ростов...Динамо...ну и при невероятной прухе Абаскаль..хотя после 3-х матчей с Динамо и Зенитом,в которых он набрал 0 очков говорят о том что навряд ли....
    Ибо Промес не виден когда надо не забивать а пахать...сроки восстановления Мозеса непонятны....а Бальде как вчера сказали комментаторы это пока "минус 1" для команды....

    Одно точно...сезонов которые Зенит проходит ровно и без спадов - не бывает....
    И кто из догоняющих суетнётся резще пока сказать трудно...
    Но судя по потерянным очкам с Химками и Ахматом...и 80 минут матча с Торпедо показывают что самоуверенность и расслабон могут сыграть с Чемпионом злую шутку...
    Надеюсь этого не случится...
    makkie
    makkie
    сегодня в 08:29
    О том, что Зенит снова выиграет РПЛ говорили еще перед началом сезона.
    Гегемония в России она такая((
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 08:25
    Если условный "Кирдык" отберёт два очка у "Зенита",то он тоже "поучаствовал в борьбе за титул" с "Зенитом,но так кирдыком и останется.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     