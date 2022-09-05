Аленичев: «Вряд ли в этом году кто-либо составит конкуренцию „Зениту“»

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев порассуждал о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.
Пока в «Зенит» будут приезжать бразильцы, а не уезжать, как уезжают иностранцы из многих других российских команд... Пока это происходит, «Зенит» будет чемпионом. Чего мне не хотелось бы, но реальность такова, что «Зенит» — явный фаворит. Вряд ли в этом году кто-либо составит ему конкуренцию в борьбе за чемпионство. Хотелось бы ошибиться.
ЦСКА очень неплохо играет. Думаю, что «Спартак» и ЦСКА будут бороться с «Зенитом», но в конечном итоге золото выиграет Петербург.
Тот же Аленичев говорил, что Спартак сможет обыграть Зенит и будет бороться за чемпионство.
Так же Аленичев раздавал комплименты Абаскалю и классному футболу Спартака, особенно в матче с Факелом.
Вот только матч ещё раз доказал, что Абаскаль как тренер ноль. Да легко обыгрывать аутсайдеров, которые пытаются с тобой играть в открытый футбол, но вот с серьёзными соперниками возникают большие проблемы.
А как им восхищались после матча с Факелом, какие мол замены сделал. Да там просто Факел выдохнулся и просто требовалось их добить и неважно кто бы вышел.
Кстати помнится вы смеялись над Дзюбой, что он забивает только слабым командам, а что сейчас скажите про Промеса?
Где Промес был в матче с Динамо и вчера с Зенитом? Его просто не было на поле. Вот вам и хвалебные песни "лучшего" игрока чемпионата по вашей версии.
Ну а если брать счёт, то он не отражает полной картины на поле. Зенит ещё в первом тайме должен минимум пятёру класть и опять же вспоминается матч с Динамо, там тоже много вас прощали.
Не подумай я сейчас не злорадствую, просто за что я не люблю Спартак, так это за их пафос, за чересчур высокое мнение о себе, особенно до матчей.
Ну, а Зенит и это наверное к сожалению многих просто выше всех и даже не на голову, а две три как минимум. И если не станет чемпионом, то только из-за себя, из-за свой расслабухи.
Спартаку же по силам побороться за тройку, ну если в очередной раз команда не подхватит депрессию.
Ближайшие матчи кровь из носу надо побеждать, что бы не оказаться там.
Но соперники серьёзные. Ростов показывает симпатичный футбол и конечно Карпин. Ну, а Локо сейчас раненый зверь и предугадать просто не реально. Спартак может победить крупно, но Локо может упереться и сам выиграть.
Ну загадывать не будем, посмотрим.
Тот же Аленичев говорил, что Спартак сможет обыграть Зенит и будет бороться за чемпионство.
Так же Аленичев раздавал комплименты Абаскалю и классному футболу Спартака, особенно в матче с Факелом.
Вот только матч ещё раз доказал, что Абаскаль как тренер ноль. Да легко обыгрывать аутсайдеров, которые пытаются с тобой играть в открытый футбол, но вот с серьёзными соперниками возникают большие проблемы.
А как им восхищались после матча с Факелом, какие мол замены сделал. Да там просто Факел выдохнулся и просто требовалось их добить и неважно кто бы вышел.
Кстати помнится вы смеялись над Дзюбой, что он забивает только слабым командам, а что сейчас скажите про Промеса?
Где Промес был в матче с Динамо и вчера с Зенитом? Его просто не было на поле. Вот вам и хвалебные песни "лучшего" игрока чемпионата по вашей версии.
Ну а если брать счёт, то он не отражает полной картины на поле. Зенит ещё в первом тайме должен минимум пятёру класть и опять же вспоминается матч с Динамо, там тоже много вас прощали.
Не подумай я сейчас не злорадствую, просто за что я не люблю Спартак, так это за их пафос, за чересчур высокое мнение о себе, особенно до матчей.
Ну, а Зенит и это наверное к сожалению многих просто выше всех и даже не на голову, а две три как минимум. И если не станет чемпионом, то только из-за себя, из-за свой расслабухи.
Спартаку же по силам побороться за тройку, ну если в очередной раз команда не подхватит депрессию.
Ближайшие матчи кровь из носу надо побеждать, что бы не оказаться там.
Но соперники серьёзные. Ростов показывает симпатичный футбол и конечно Карпин. Ну, а Локо сейчас раненый зверь и предугадать просто не реально. Спартак может победить крупно, но Локо может упереться и сам выиграть.
Ну загадывать не будем, посмотрим.
Жиго давно хотел уйти, Крал, Тил, Роша, Понсе давно уже не в Спартаке, Ларссона же и Кофрие считали балластом и в Спартаке только обрадовались, что они ушли.
Получается, что Спартак сохранил всех своих значимых легионеров.
Вот только Зенит приобретает качественных легионеров, особенно с латинской Америки, а Спартак Мартинсов и Шамаров.
Ну, а последнее приобретения ещё раз доказывает, что в Спартаке с уходом Федуна ничего не изменилось, всё по прежнему.
Кейта Бальде это, что то навроде Педро Роши, вот увидите.
Жиго давно хотел уйти, Крал, Тил, Роша, Понсе давно уже не в Спартаке, Ларссона же и Кофрие считали балластом и в Спартаке только обрадовались, что они ушли.
Получается, что Спартак сохранил всех своих значимых легионеров.
Вот только Зенит приобретает качественных легионеров, особенно с латинской Америки, а Спартак Мартинсов и Шамаров.
Ну, а последнее приобретения ещё раз доказывает, что в Спартаке с уходом Федуна ничего не изменилось, всё по прежнему.
Кейта Бальде это, что то навроде Педро Роши, вот увидите.
Чего ты ждёшь от Абаскаля? Что он вынесет сыгранный Зенит с Денисовым, Игнатовым и Максименко? Так не бывает. А с Динамо всё решила индивидуальная ошибка Умярова, а не какая-то супер игра соперника. Вчера, пожалуй, первый матч, где Спартак смотрелся хуже соперника. До этого почти во всех матчах доминировали или играли на равных. Но ты этого не замечаешь конечно же.
З.Ы. Где ты прочитал про величие Спартака перед матчем? Сможешь пруфы найти или снова одни слова?
Чего ты ждёшь от Абаскаля? Что он вынесет сыгранный Зенит с Денисовым, Игнатовым и Максименко? Так не бывает. А с Динамо всё решила индивидуальная ошибка Умярова, а не какая-то супер игра соперника. Вчера, пожалуй, первый матч, где Спартак смотрелся хуже соперника. До этого почти во всех матчах доминировали или играли на равных. Но ты этого не замечаешь конечно же.
З.Ы. Где ты прочитал про величие Спартака перед матчем? Сможешь пруфы найти или снова одни слова?