Аленичев: «Вряд ли в этом году кто-либо составит конкуренцию „Зениту“»

Экс-наставник «Спартака» порассуждал о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ .

Пока в «Зенит» будут приезжать бразильцы, а не уезжать, как уезжают иностранцы из многих других российских команд... Пока это происходит, «Зенит» будет чемпионом. Чего мне не хотелось бы, но реальность такова, что «Зенит» — явный фаворит. Вряд ли в этом году кто-либо составит ему конкуренцию в борьбе за чемпионство. Хотелось бы ошибиться.