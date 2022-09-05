Фернандеш отдал больше всех голевых передач в АПЛ с момента дебюта в лиге

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сегодня, 08:40

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» отдал результативный пас в матче АПЛ с «Арсеналом» (3:1).

Для него передача стала 23-й в Премьер-лиге с игры – больше всех с 1 февраля 2020 года, с момента его дебюта в турнире.

Второе место за этот период делят («Манчестер Сити») и («Ливерпуль») – по 22 ассиста.