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Фернандеш отдал больше всех голевых передач в АПЛ с момента дебюта в лиге

сегодня, 08:40
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отдал результативный пас в матче АПЛ с «Арсеналом» (3:1).

Для него передача стала 23-й в Премьер-лиге с игры – больше всех с 1 февраля 2020 года, с момента его дебюта в турнире.

Второе место за этот период делят Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») и Мохамед Салах («Ливерпуль») – по 22 ассиста.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 11:52
Я это писал как только пришел Рон! Что тяжелее всего будет имено Бруно! Ведь он все исполнял в МЮ!
Elliada
Elliada
сегодня в 10:49
Новость ради новости. Понимаю, если бы новость была типа отдал быстрее всех 20 голевых передач с момента дебюта. Или ему понадобилось меньше игр, чтобы отдать 20 голевых.

К чему эта новость прямо сейчас? В следующем туре КДБ или Салах могут обогнать Бруну. И что? Снова новость будет?
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:45
Когда нет балласта, у Бруну больше вариантов для передачи. Кто в лучшей позиции, тому отдает. А когда балласт есть, все передачи на него должны идти, а он не всегда в хорошей позиции.

Плюс психологическое давление, которое исходит от балласта. Без него игроки чувствуют себя свободней в решениях
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:42
Во многом благодаря Бруно МЮ и добивался нужного результата в прошлых сезонах! Он действительно мастер передач! Мозг дьяволов. Вчера одним пасом обрезал центр нашей обороны и Решфорд забил....
На мой взгляд сейчас в АПЛ несколько таких игроков, которые выдают чудо передачи это КДБ, Фернендеш, Эдегор(но только когда он на кураже) и Алькантара(правда травмирован чаще)
протон
протон
сегодня в 08:52
Совпадение или нет, но Бруну показывает уровень, когда Рона нет в старте. Скорее всего, ему просто нужно чувствовать, что он единоличный лидер. Да и в сборной он почти всегда меркнет. Во вчерашнем матче он наконец начал напоминать себя прежнего, а то уже кредит доверия был на исходе. Надо ему продолжать в том же духе. А его разрезающие передачи внешней стороной стопы вообще конфетка.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:46
Хороший результат.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:46
Хорошо играет!
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