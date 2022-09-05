Фернандеш отдал больше всех голевых передач в АПЛ с момента дебюта в лиге

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отдал результативный пас в матче АПЛ с «Арсеналом» (3:1).
Для него передача стала 23-й в Премьер-лиге с игры – больше всех с 1 февраля 2020 года, с момента его дебюта в турнире.
Второе место за этот период делят Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») и Мохамед Салах («Ливерпуль») – по 22 ассиста.
К чему эта новость прямо сейчас? В следующем туре КДБ или Салах могут обогнать Бруну. И что? Снова новость будет?
К чему эта новость прямо сейчас? В следующем туре КДБ или Салах могут обогнать Бруну. И что? Снова новость будет?
Плюс психологическое давление, которое исходит от балласта. Без него игроки чувствуют себя свободней в решениях
Плюс психологическое давление, которое исходит от балласта. Без него игроки чувствуют себя свободней в решениях
На мой взгляд сейчас в АПЛ несколько таких игроков, которые выдают чудо передачи это КДБ, Фернендеш, Эдегор(но только когда он на кураже) и Алькантара(правда травмирован чаще)
На мой взгляд сейчас в АПЛ несколько таких игроков, которые выдают чудо передачи это КДБ, Фернендеш, Эдегор(но только когда он на кураже) и Алькантара(правда травмирован чаще)