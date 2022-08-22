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Стали известны составы «Спартака» и «Зенита» на Матч легенд

сегодня, 18:36

Стали известны составы на Матч легенд «Спартака» и «Зенита». Матч состоится 2 сентября на стадионе «Спартака», начало — в 19:00 мск.

«Спартак»: Александр Филимонов, Артем Ребров, Дмитрий Хлестов, Виктор Онопко, Константин Головской, Андрей Ещенко, Александр Самедов, Алексей Мелешин, Андрей Коновалов, Денис Бояринцев, Александр Павленко, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Владимир Джубанов, Александр Ширко, Роман Павлюченко, Никита Баженов.

«Зенит»: Вячеслав Малафеев, Юрий Окрошидзе, Александр Анюков, Валерий Цветков, Константин Лобов, Константин Зырянов, Константин Коноплев, Анатолий Тимощук, Алексей Игонин, Владислав Радимов, Олег Власов, Роман Широков, Игорь Денисов, Мигел Данни, Владимир Быстров, Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Павел Погребняк.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:01
А моста снова не пригласили.
poodle
poodle ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 19:00
это по инициативе спартака вообще-то,что первый матч,что этот,так что кто ещё куда влез!)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:51
Я, конечно, всё понимаю, но какие легенды из Власова, Лобова и Коноплева? Никто из них не был игроком основы даже)
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 18:48
Ой, зенит и тут без мыла влез. Лучше бы спартак с Армейцами или Ментами провели этот матч
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 18:42
Малафеев и Данни - ветеранам Спартака будет очень сложно. В прошлый раз была надежда на косяки старика Окрошидзе…В общем тут фаворит снова Зенит.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 18:40
Ждём с нетерпением матча.
Гость
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