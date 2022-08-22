Стали известны составы «Спартака» и «Зенита» на Матч легенд

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сегодня, 18:36

Стали известны составы на Матч легенд «Спартака» и «Зенита». Матч состоится 2 сентября на стадионе «Спартака», начало — в 19:00 мск.

«Спартак»: Александр Филимонов, Артем Ребров, Дмитрий Хлестов, Виктор Онопко, Константин Головской, Андрей Ещенко, Александр Самедов, Алексей Мелешин, Андрей Коновалов, Денис Бояринцев, Александр Павленко, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Владимир Джубанов, Александр Ширко, Роман Павлюченко, Никита Баженов.

«Зенит»: Вячеслав Малафеев, Юрий Окрошидзе, Александр Анюков, Валерий Цветков, Константин Лобов, Константин Зырянов, Константин Коноплев, Анатолий Тимощук, Алексей Игонин, Владислав Радимов, Олег Власов, Роман Широков, Игорь Денисов, Мигел Данни, Владимир Быстров, Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Павел Погребняк.