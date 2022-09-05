Онопко рассказал, будет ли вызываться Дзюба в сборную России

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о возможном вызове форварда «Адана Демирспор» Артема Дзюбы в сборную России.
Планируется, что в сентябре команда Валерия Карпина проведет тренировочный сбор.
«Мы следим за всеми футболистами. В теории — да, Дзюба может быть вызван. Мы можем любого вызвать», — сказал Онопко.
И последнее, кто постоянно мусолит эту тему: даже если приглашение ему поступит, он откажется приезжать. И правильно сделает, так как никакого смысла выступать за сборную НЕТ. Как нет смысла в её существовании.
И последнее, кто постоянно мусолит эту тему: даже если приглашение ему поступит, он откажется приезжать. И правильно сделает, так как никакого смысла выступать за сборную НЕТ. Как нет смысла в её существовании.