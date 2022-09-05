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Онопко рассказал, будет ли вызываться Дзюба в сборную России

сегодня, 10:16

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о возможном вызове форварда «Адана Демирспор» Артема Дзюбы в сборную России.

Планируется, что в сентябре команда Валерия Карпина проведет тренировочный сбор.

«Мы следим за всеми футболистами. В теории — да, Дзюба может быть вызван. Мы можем любого вызвать», — сказал Онопко.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:03
В своё время на советском радио была юмористическая передача " Опять двадцать пять! ". Эпопея с Артёмом очень напоминает эту передачу. Последняя канула в Лету, как, надеюсь, канет в реку забвения всё, что касается пребывания Артёма в сборной.
И последнее, кто постоянно мусолит эту тему: даже если приглашение ему поступит, он откажется приезжать. И правильно сделает, так как никакого смысла выступать за сборную НЕТ. Как нет смысла в её существовании.
112910415
112910415
сегодня в 12:19
Карпин только о нём и мечтает !
5x98h7agva2w
5x98h7agva2w
сегодня в 11:34
Вряд ли членисторукий вернётся в сборную
Elliada
Elliada
сегодня в 10:51
Игр сборных нет. Пролетели из-за санкций мимо ЧМ и ЛН. Товарищеские никто играть не соглашается. Сейчас хотят уламать страну бывшего СССР. Но уровень у них никакой. Вообще не вижу смысла в игре сборной. Чего ради?
Бубнин
Бубнин
сегодня в 10:44, ред.
Не открывайте незнакомым людям дверь, не берите трубку, и никого он вызвать не сможет.
Boricku
Boricku
сегодня в 10:31
Что за необходимость в сборной сейчас то ?
Наталья Петровна
Наталья Петровна
сегодня в 10:28
Рукоблудов как безальтернативная версия форварда сборной россии навечно! Вперед рукоблудов! Вперед Адана !
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