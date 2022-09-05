Онопко рассказал, будет ли вызываться Дзюба в сборную России

1662362214

сегодня, 10:16

Тренер сборной России высказался о возможном вызове форварда «Адана Демирспор» в сборную России.

Планируется, что в сентябре команда Валерия Карпина проведет тренировочный сбор.

«Мы следим за всеми футболистами. В теории — да, Дзюба может быть вызван. Мы можем любого вызвать», — сказал Онопко.