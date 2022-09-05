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Чернов: « Я в курсе, что „Спартак“ пять лет не побеждает „Зенит“»

сегодня, 09:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о поражении от «Зенита».

Ловрен грязно поступил в моменте с Промесом? Нет. Защитники всегда так действуют против нападающих, а нападающие грубо играют против защитников. Это футбол, главное без грубостей.

Барриос сам себя ударил рукой Зобнина? Не видел этот эпизод.

Каждый играет так, как умеет. Латиноамериканские ребята часто играют так. Хочется побыстрее прервать неудачную серию против «Зенита». Я в курсе, что «Спартак» не побеждает пять лет.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 10:10
Барриос тот еще актёр
Я дико смеялся над его кривляниями, настолько он хотел карточку для Зобнина.
Надо за такие симуляции ЖК выписывать!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:55
56 произнёс:Все всегда играют друг против друга грубо,но главное тут-без грубостей...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:38, ред.
Класс игроков у Зени выше
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:37
У Спартака слабоват состав...
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