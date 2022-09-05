Чернов: « Я в курсе, что „Спартак“ пять лет не побеждает „Зенит“»

Защитник «Спартака» рассказал о поражении от «Зенита».

Ловрен грязно поступил в моменте с Промесом? Нет. Защитники всегда так действуют против нападающих, а нападающие грубо играют против защитников. Это футбол, главное без грубостей.

Барриос сам себя ударил рукой Зобнина? Не видел этот эпизод.

Каждый играет так, как умеет. Латиноамериканские ребята часто играют так. Хочется побыстрее прервать неудачную серию против «Зенита». Я в курсе, что «Спартак» не побеждает пять лет.