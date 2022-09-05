Джикия: «Что не получилось? Выиграть»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о поражении от «Зенита».
Что не получилось? Выиграть. Решил ли все быстрый гол во второй тайме? Ну такой необязательный гол. В чемпионате России 16 команд, не надо делать акцент на одной из них. Впереди еще много работы. Можно ли назвать «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство? Вы как считаете, так и пишите. Я подведу итоги в конце сезона.
просто где-то судьба глупым шуткам научилась!
Научилась-извини,зачеркни эти дни,
все надежды-обман...Извини,извини...
Корректировать куплет когда-то известной и популярной песни(кажись,Дана Спэтару)почти не пришлось.
просто где-то судьба глупым шуткам научилась!
Научилась-извини,зачеркни эти дни,
все надежды-обман...Извини,извини...
Корректировать куплет когда-то известной и популярной песни(кажись,Дана Спэтару)почти не пришлось.