Джикия: «Что не получилось? Выиграть»

Защитник «Спартака» рассказал о поражении от «Зенита».

Что не получилось? Выиграть. Решил ли все быстрый гол во второй тайме? Ну такой необязательный гол. В чемпионате России 16 команд, не надо делать акцент на одной из них. Впереди еще много работы. Можно ли назвать «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство? Вы как считаете, так и пишите. Я подведу итоги в конце сезона.