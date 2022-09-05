Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Джикия: «Что не получилось? Выиграть»

сегодня, 09:07
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о поражении от «Зенита».

Что не получилось? Выиграть. Решил ли все быстрый гол во второй тайме? Ну такой необязательный гол. В чемпионате России 16 команд, не надо делать акцент на одной из них. Впереди еще много работы. Можно ли назвать «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство? Вы как считаете, так и пишите. Я подведу итоги в конце сезона.

Все новости
Зделар хотел бы стать капитаном ЦСКА после Акинфеева
Сегодня, 13:06
Юран: «„Спартаку“ не хватило ещё одного футболиста оборонительного плана»
Сегодня, 12:51
Дюков: «У нового формата Кубка России есть достоинства»
Сегодня, 12:01
Мантуан: «Рад тому, на сколько минут выхожу на поле»
Сегодня, 11:33
Степашин — об успехах «Динамо»: «Это тренерское достижение»
Сегодня, 11:28
Веденеев: «Между „Спартаком“ и „Зенитом“ — пропасть»
Сегодня, 10:43
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:24
Увы надо признать Зенит добился победы не особо напрягаясь! Во второй половине второго тайма из игроков Спартака словно выпустили воздух и выглядели они обречёнными! Пока уровень Зенита на порядок выше но, всё течет, всё меняется чемпионат большой, посмотрим!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:58
А что случилось?Ничего не случилось,
просто где-то судьба глупым шуткам научилась!
Научилась-извини,зачеркни эти дни,
все надежды-обман...Извини,извини...

Корректировать куплет когда-то известной и популярной песни(кажись,Дана Спэтару)почти не пришлось.
Boricku
Boricku
сегодня в 09:38
Пришло время накупить на лукойловские деньги бразильерос, тогда газовиков сметём !
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:36
Победим, однозначно!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 