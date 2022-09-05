Тарпищев: «„Зенит“ — явный фаворит РПЛ, „Спартак“ может быть вторым»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвел итоги матча между «Спартаком» и «Зенитом» (1:2) в 8-м туре РПЛ .

Класс «Зенита» повыше — это было понятно. Команда сбалансирована во всех линиях. Нападение быстрее защиты «Спартака». Могли отличиться два-три раза еще в первом тайме.

Мне нравится «Спартак» в том плане, что все матчи играет на хорошем эмоциональном фоне. Но усиление не помешало бы. Если «Зенит» имеет равноценный двойной состав, но у других команд такого нет. Результат закономерен, но для «Спартака» он небезнадежен — команда растет, будем смотреть на работу тренера дальше.

За что будет бороться «Спартак»? Вполне может быть вторым. Дебют Бальде? По одному матчу тяжело судить. Показалось, он был немножко тяжеловат.

Решен ли чемпионский вопрос? Когда не играешь в еврокубках, нет выпадающих игроков. «Зенит» — явный фаворит.