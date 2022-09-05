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Тарпищев: «„Зенит“ — явный фаворит РПЛ, „Спартак“ может быть вторым»

сегодня, 09:23
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвел итоги матча между «Спартаком» и «Зенитом» (1:2) в 8-м туре РПЛ.

Класс «Зенита» повыше — это было понятно. Команда сбалансирована во всех линиях. Нападение быстрее защиты «Спартака». Могли отличиться два-три раза еще в первом тайме.

Мне нравится «Спартак» в том плане, что все матчи играет на хорошем эмоциональном фоне. Но усиление не помешало бы. Если «Зенит» имеет равноценный двойной состав, но у других команд такого нет. Результат закономерен, но для «Спартака» он небезнадежен — команда растет, будем смотреть на работу тренера дальше.

За что будет бороться «Спартак»? Вполне может быть вторым. Дебют Бальде? По одному матчу тяжело судить. Показалось, он был немножко тяжеловат.

Решен ли чемпионский вопрос? Когда не играешь в еврокубках, нет выпадающих игроков. «Зенит» — явный фаворит.

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Все комментарии
Nottrow
Nottrow
сегодня в 12:16
Может быть, но не будет вторым, на это место есть куда более сильные команды.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:54
Третьим будешь??? Не выше...
David Young
David Young ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:41
Здравствуйте. Продлили дополнительно VIP статус.
протон
протон
сегодня в 09:37
Добрый день. Вместо футболки, если возможно, продлите пожалуйста Вип статус. Заранее спасибо.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 09:36
Несколько команд пока идут ровно
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 09:28
Да там на второе место желающий то не мало и команды не слабее
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:26
На открытие америки заметка Тарпищева не тянет!)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:25
Может быть 2 а может и 5
Гость
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