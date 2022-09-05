«Ювентус» показал третью форму на сезон

«Ювентус» представил третий комплект формы на сезон-2022/23.
Экипировка выполнена в розово-синих цветах, которые, как отмечается на сайте туринцев, исторически являются частью клуба. На футболке имеется узор, создающий эффект калейдоскопа.
«Ювентус» представил третий комплект формы на сезон-2022/23.
Экипировка выполнена в розово-синих цветах, которые, как отмечается на сайте туринцев, исторически являются частью клуба. На футболке имеется узор, создающий эффект калейдоскопа.
В целом тоже не особо нравится. Прежде всего ввиду того что я за серьёзную форму без излишней артистичности, но некоторые напротив за формы такого типа.
Интересно что Вы сказали цвета вместо лишь розового цвета, как по мне синий, а данном случае тем более один из оттенков тёмно-синего типа синего цвета, в целом весьма мужественный цвет, хотя в старые времена так не считалось в Европе, 20-ый век это изменил, как Вы, вполне возможно, знаете, но некоторые могли об этом даже не слышать.
Всего доброго.
В целом тоже не особо нравится. Прежде всего ввиду того что я за серьёзную форму без излишней артистичности, но некоторые напротив за формы такого типа.
Интересно что Вы сказали цвета вместо лишь розового цвета, как по мне синий, а данном случае тем более один из оттенков тёмно-синего типа синего цвета, в целом весьма мужественный цвет, хотя в старые времена так не считалось в Европе, 20-ый век это изменил, как Вы, вполне возможно, знаете, но некоторые могли об этом даже не слышать.
Всего доброго.
Тут, как мне видится, с узором переборщили.
В розовый цвет хоть и считаю более женственным чем мужественным не считаю тем что мужчинам носить не следует или что никому из мужчин он не подходит.
А так вообще в плане одежды и цветом вкусы, субъективные по своей сути, правят бал.
Тут, как мне видится, с узором переборщили.
В розовый цвет хоть и считаю более женственным чем мужественным не считаю тем что мужчинам носить не следует или что никому из мужчин он не подходит.
А так вообще в плане одежды и цветом вкусы, субъективные по своей сути, правят бал.
А вот форма далека от мужской. Это моё субъективное мнение. Цветочки и формы из детского калейдоскопа , да и цвета далеко не мужского характера. Вот как-то так.
А вот форма далека от мужской. Это моё субъективное мнение. Цветочки и формы из детского калейдоскопа , да и цвета далеко не мужского характера. Вот как-то так.
Это для девочек платьице, но никак не мужская футбольная форма.
Это для девочек платьице, но никак не мужская футбольная форма.
Это для чемпионата ЛГБТ ???(((
Это для чемпионата ЛГБТ ???(((