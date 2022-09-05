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«Ювентус» показал третью форму на сезон

сегодня, 12:58

«Ювентус» представил третий комплект формы на сезон-2022/23.

Экипировка выполнена в розово-синих цветах, которые, как отмечается на сайте туринцев, исторически являются частью клуба. На футболке имеется узор, создающий эффект калейдоскопа.

Ювентус

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Все комментарии
marut
marut
сегодня в 14:26
Пойдет для игры
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 13:32
Изменения не только отношения к цвету , но самое главное ментально и психологически. И это не думаю что положительный этап в развитии всего человечества. Когда консерватизм начинает уходить из нормальной жизни, происходят глобальные перемены. Что мы сейчас и наблюдаем в Европе.
Baggio R.
Baggio R. ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:25
Это традиционный цвет для Ювентуса, так как до появления чёрно-белый полоски их форма была розовой.
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:24
Спасибо, было интересно узнать чем вызвано Ваше недовольство.

В целом тоже не особо нравится. Прежде всего ввиду того что я за серьёзную форму без излишней артистичности, но некоторые напротив за формы такого типа.

Интересно что Вы сказали цвета вместо лишь розового цвета, как по мне синий, а данном случае тем более один из оттенков тёмно-синего типа синего цвета, в целом весьма мужественный цвет, хотя в старые времена так не считалось в Европе, 20-ый век это изменил, как Вы, вполне возможно, знаете, но некоторые могли об этом даже не слышать.

Всего доброго.
David Young
David Young ответ 3_DEIVID_5 (раскрыть)
сегодня в 13:20
На платье не похоже.

Тут, как мне видится, с узором переборщили.

В розовый цвет хоть и считаю более женственным чем мужественным не считаю тем что мужчинам носить не следует или что никому из мужчин он не подходит.

А так вообще в плане одежды и цветом вкусы, субъективные по своей сути, правят бал.
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 13:19
У меня никакой.
А вот форма далека от мужской. Это моё субъективное мнение. Цветочки и формы из детского калейдоскопа , да и цвета далеко не мужского характера. Вот как-то так.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 13:17
Форма,то понятно,а результаты,когда будут показывать,одни ничьи!!!
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 13:16
А не видно?
Это для девочек платьице, но никак не мужская футбольная форма.
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5
сегодня в 13:15
Ну и ху...!!!
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:10
В чём проблема?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:06, ред.
Ну 3.14 Здейсь !))) Детсад " Ромашка " !)))
Это для чемпионата ЛГБТ ???(((
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