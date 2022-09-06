Неожиданные лидеры и высокая плотность в таблице. Обзор тура РПЛ и топ-5

1662413675

сегодня, 00:34

В главном матче 8-го тура РПЛ «Зенит» в Москве обыграл «Спартак» (2:1). Эта победа позволила команде Сергея Семака оторваться от ближайшего преследователя — ЦСКА , на 3 очка. «Краснодар» имеет в активе 17 очков, как и у «армейцев». «Спартак», «Динамо» и «Ростов» заработали на данный момент по 16 пунктов, что расширяет список претендентов на призовые места в лиге. В зоне стыковых матчей расположились «Химки» (7 очков) и «Факел» (4 очка). По одному пункту у «Торпедо» и «Урала», в следующем туре эти команды проведут очный матч.

В Англии «Арсенал» уступил «Манчестер Юнайтед» в 6-м туре АПЛ (1:3), но сохранил лидерство (15 очков). «Дьяволы» при этом поднялись в топ-5 (12 пунктов). «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» лишь на 1 пункт отстают от «канониров». Отдельного упоминания достоин «Брайтон», который после этого тура смог достичь 4-й позиции. В нижней части таблицы также сохраняется высокая плотность: по 4 очка заработали «Эвертон», «Астон Вилла», «Вест Хэм» и «Ноттингем Форест». Замыкает таблицу «Лестер» (1 пункт).

В Серии А единоличным лидером стала «Аталанта», обыгравшая в 5-м туре «Монцу» (2:0). Клуб из Бергамо имеет в активе 13 очков, «Монца» пока идет без набранных баллов. Ближайшими преследователями лидера являются «Наполи» и «Милан» (по 11 очков). «Интер» откатился на 8-ю строчку, а «Ювентус» — на 7-ю. В зоне вылета, помимо «Монцы», расположились «Сампдория» (2 очка) и «Кремонезе» (1 пункт).

Бундеслига также может похвастаться неожиданным лидером — «Фрайбург» при 12 очках взобрался на вершину таблицы, «Боруссия» Дортмунд отстает лишь по дополнительным показателям. «Бавария» оказалась на 3-й позиции при 11 очках. Столько же пунктов набралось и у берлинского «Униона». «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско находится в непростом периоде, а «Герта» Сандро Шварца и вовсе оказалась на 13-м месте. В зоне вылета идут «Аугсбург» (3 очка), «Вольфсбург» (2 очка) и «Бохум» (0 пунктов).

Во Франции лидирует ПСЖ (16 очков), но «Марсель» отстает от подопечных Кристофа Гальтье лишь по дополнительным показателям. В топ-4 также попали «Ланс» (14 пунктов) и «Лион» (13 пунктов), однако «Олимпик» имеет в запасе игру против «Лорьяна», матч перенесли по времени из-за плохого качества поля на стадионе «мерлузовых». Игра состоится 7 сентября. «Монако» Александра Головина на данный момент обитает на 10-м месте Лиги 1 (8 пунктов). В зоне вылета расположились «Брест» (5 очков), «Страсбур» (4 пункта), «Анже» (2 очка) и «Аяччо» (1 пункт).

В Ла Лиге по традиции лидируют «Реал» (12 очков) и «Барселона» (10 пунктов). «Вильярреал» при равенстве очков с «сине-гранатовыми» отстает по дополнительным показателям. «Атлетико» остался на 7-м месте при 7 очках. Лишь по одному пункту набрали «Севилья», «Эльче» и «Хетафе». «Кадис» пока идет без набранных очков.