Неожиданные лидеры и высокая плотность в таблице. Обзор тура РПЛ и топ-5

В главном матче 8-го тура РПЛ «Зенит» в Москве обыграл «Спартак» (2:1). Эта победа позволила команде Сергея Семака оторваться от ближайшего преследователя — ЦСКА, на 3 очка. «Краснодар» имеет в активе 17 очков, как и у «армейцев». «Спартак», «Динамо» и «Ростов» заработали на данный момент по 16 пунктов, что расширяет список претендентов на призовые места в лиге. В зоне стыковых матчей расположились «Химки» (7 очков) и «Факел» (4 очка). По одному пункту у «Торпедо» и «Урала», в следующем туре эти команды проведут очный матч.
В Англии «Арсенал» уступил «Манчестер Юнайтед» в 6-м туре АПЛ (1:3), но сохранил лидерство (15 очков). «Дьяволы» при этом поднялись в топ-5 (12 пунктов). «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» лишь на 1 пункт отстают от «канониров». Отдельного упоминания достоин «Брайтон», который после этого тура смог достичь 4-й позиции. В нижней части таблицы также сохраняется высокая плотность: по 4 очка заработали «Эвертон», «Астон Вилла», «Вест Хэм» и «Ноттингем Форест». Замыкает таблицу «Лестер» (1 пункт).
В Серии А единоличным лидером стала «Аталанта», обыгравшая в 5-м туре «Монцу» (2:0). Клуб из Бергамо имеет в активе 13 очков, «Монца» пока идет без набранных баллов. Ближайшими преследователями лидера являются «Наполи» и «Милан» (по 11 очков). «Интер» откатился на 8-ю строчку, а «Ювентус» — на 7-ю. В зоне вылета, помимо «Монцы», расположились «Сампдория» (2 очка) и «Кремонезе» (1 пункт).
Бундеслига также может похвастаться неожиданным лидером — «Фрайбург» при 12 очках взобрался на вершину таблицы, «Боруссия» Дортмунд отстает лишь по дополнительным показателям. «Бавария» оказалась на 3-й позиции при 11 очках. Столько же пунктов набралось и у берлинского «Униона». «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско находится в непростом периоде, а «Герта» Сандро Шварца и вовсе оказалась на 13-м месте. В зоне вылета идут «Аугсбург» (3 очка), «Вольфсбург» (2 очка) и «Бохум» (0 пунктов).
Во Франции лидирует ПСЖ (16 очков), но «Марсель» отстает от подопечных Кристофа Гальтье лишь по дополнительным показателям. В топ-4 также попали «Ланс» (14 пунктов) и «Лион» (13 пунктов), однако «Олимпик» имеет в запасе игру против «Лорьяна», матч перенесли по времени из-за плохого качества поля на стадионе «мерлузовых». Игра состоится 7 сентября. «Монако» Александра Головина на данный момент обитает на 10-м месте Лиги 1 (8 пунктов). В зоне вылета расположились «Брест» (5 очков), «Страсбур» (4 пункта), «Анже» (2 очка) и «Аяччо» (1 пункт).
В Ла Лиге по традиции лидируют «Реал» (12 очков) и «Барселона» (10 пунктов). «Вильярреал» при равенстве очков с «сине-гранатовыми» отстает по дополнительным показателям. «Атлетико» остался на 7-м месте при 7 очках. Лишь по одному пункту набрали «Севилья», «Эльче» и «Хетафе». «Кадис» пока идет без набранных очков.
В Англии конечно интересный сезон намечается. Сити хоть и выглядит фаваритом, но пока победы даются с большим трудом, и спасает их глубина состава и уровень игроков. Арсенал приятно удивил на старте, да и в матче с МЮ играли хорошо, но так бывает в футболе, вроде ты ведешь игру, а побеждает соперник. Ну и травмы внесли свой вклад в этот матч. Больше всех удивляет Брайтон! Поттер просто красавец! Такую команду построил из никому не известных игроков. А вот главное разочерование это Лестер, похоже Роджерса скоро попросят на выход....
Если учесть концовку прошлого сезона, то лидерство Аталанты действительно удивляет. Милан так же играет очень уверенно, по чемпионски. Разочерованием де на данный момент является Монца, ждал и жду от них большего,надеюсь по итогу останутся в СерииА
Во Франции все ясно, все равно ПСЖ станет чемпионом, а вот дальше ничего не ясно. Приятно удивляет Лион а конкретно Ляказет! Возвращение домой приобразило игрока. Так же приятный футбол показывает и Марсель, а вот главным разочерованием пока назову Ниццу.
В Испании все ясно Реал, Барселона, Атлетико возьмут свое. Ужасно стартовала крепкая Севилья, а вот Вильярреал просто красавцы!
Бундеслигу скорее всего выиграет Бавария. По игре они просто шикарны. А вот Байер просто никакущий. Прошло еще не так много матчей и все еще может поменятся, поглядим что будет еще через 5 туров
В Англии конечно интересный сезон намечается. Сити хоть и выглядит фаваритом, но пока победы даются с большим трудом, и спасает их глубина состава и уровень игроков. Арсенал приятно удивил на старте, да и в матче с МЮ играли хорошо, но так бывает в футболе, вроде ты ведешь игру, а побеждает соперник. Ну и травмы внесли свой вклад в этот матч. Больше всех удивляет Брайтон! Поттер просто красавец! Такую команду построил из никому не известных игроков. А вот главное разочерование это Лестер, похоже Роджерса скоро попросят на выход....
Если учесть концовку прошлого сезона, то лидерство Аталанты действительно удивляет. Милан так же играет очень уверенно, по чемпионски. Разочерованием де на данный момент является Монца, ждал и жду от них большего,надеюсь по итогу останутся в СерииА
Во Франции все ясно, все равно ПСЖ станет чемпионом, а вот дальше ничего не ясно. Приятно удивляет Лион а конкретно Ляказет! Возвращение домой приобразило игрока. Так же приятный футбол показывает и Марсель, а вот главным разочерованием пока назову Ниццу.
В Испании все ясно Реал, Барселона, Атлетико возьмут свое. Ужасно стартовала крепкая Севилья, а вот Вильярреал просто красавцы!
Бундеслигу скорее всего выиграет Бавария. По игре они просто шикарны. А вот Байер просто никакущий. Прошло еще не так много матчей и все еще может поменятся, поглядим что будет еще через 5 туров