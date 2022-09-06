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Дель Пьеро: «Кварацхелия создан для того, чтобы играть в Европе»

вчера, 16:19

Бывший игрок сборной Италии Алессандро Дель Пьеро высоко отозвался о грузинском полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

Стал ли «Наполи» слабее после ухода Калиду Кулибали в «Челси» и Лоренцо Инсинье в «Торонто»? Нет, наоборот, я думаю, что «Наполи» стал сильнее. Я восхищаюсь работой Лучано Спаллетти. У него есть позитивный настрой, а у команды — менталитет, достойный топ‑команды. Кварацхелия непредсказуем и талантлив, он создан для того, чтобы играть в Европе.

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sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:10
И что, АДП смог выговорить фамилию грузина с первого раза?
dadrail
dadrail
вчера в 17:08
Пожелаю удачи Хвиче
Koba8888
Koba8888 ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 16:45
Нужно держать в голове синдром первого сезона. Может быть такое, что просто еще не раскусили его игру, но скоро кто-то найдет ключик к его противодействию, и это подхватят все.

Очень много ярких игроков таким образом затухали.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:35, ред.
Кварацхеля - просто супер на старте сезона, главное - не забуксовать в дальнейшем
Гость
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