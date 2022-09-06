Дель Пьеро: «Кварацхелия создан для того, чтобы играть в Европе»

Бывший игрок сборной Италии высоко отозвался о грузинском полузащитнике «Наполи» .

Стал ли «Наполи» слабее после ухода Калиду Кулибали в «Челси» и Лоренцо Инсинье в «Торонто»? Нет, наоборот, я думаю, что «Наполи» стал сильнее. Я восхищаюсь работой Лучано Спаллетти. У него есть позитивный настрой, а у команды — менталитет, достойный топ‑команды. Кварацхелия непредсказуем и талантлив, он создан для того, чтобы играть в Европе.