Чачич: «Матч с „Челси“ — наша награда за победу в чемпионате»

Главный тренер «Динамо» дал комментарий накануне поединка против «Челси».



Впереди матч, который мы очень хотели. Это наша награда за победу в чемпионате. Это большая радость для всех нас. Я не сомневаюсь, что этот турнир принесет нам пользу. Мы не являемся фаворитами в этом матче, но в каждой игре будем искать свой шанс. Это не плей-офф. Надо подготовиться к этому матчу и извлечь из него уроки.