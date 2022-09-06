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Чачич: «Матч с „Челси“ — наша награда за победу в чемпионате»

вчера, 15:20
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)1 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Анте Чачич дал комментарий накануне поединка против «Челси».

Впереди матч, который мы очень хотели. Это наша награда за победу в чемпионате. Это большая радость для всех нас. Я не сомневаюсь, что этот турнир принесет нам пользу. Мы не являемся фаворитами в этом матче, но в каждой игре будем искать свой шанс. Это не плей-офф. Надо подготовиться к этому матчу и извлечь из него уроки.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 15:49
Пусть победит сильный
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:28
Ставлю на Динамо
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:28
Раньше 3 футболки я получал на почте: ЦСКА и две soccer.
Гость
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