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Тухель: «Загребское „Динамо“ привыкло побеждать, это в их менталитете»

вчера, 15:16
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)1 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель порассуждал о предстоящем матче против загребского «Динамо».

«Динамо» привыкло побеждать, это в их менталитете. Они прошли квалификацию, а это всегда непросто. Они заслужили свое место в групповом этапе. Почти уверен, что они намерены показать с нами техничный и эмоциональный футбол. У них есть индивидуальные таланты, так в загребском «Динамо» было всегда, так всегда было в хорватских командах. Впереди у них скорость и дриблинг, хорошие фланги. Они используют статус аутсайдера, чтобы сыграть выше ожиданий, постараются сделать так, чтобы мы сыграли ниже своих возможностей. Таков их план. Мы должны об этом помнить.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:07
И здесь тренер не отступает от традиций и расхваливает соперника перед матчем. Вообще, предматчевые интервью, так же как и флэш-интервью, не несут в себе ни какой полезной информации - стандартные ответы на стандартные вопросы. Редко услышишь, чтобы тренер сказал: "Мы намного сильнее и обязаны уверенно побеждать". Как правило, расплывчатые фразы о достойном сопернике.
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:32
И снова оно победит
Гость
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