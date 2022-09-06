Лопетеги: «Считаю Гвардиолу лучшим тренером в мире»

Главный тренер «Севильи» порассуждал о предстоящем матче против «Манчестер Сити».

Да, я считаю Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире. Об этом сложно судить, но насколько я вижу, он сохранял стабильность и прогрессировал со всеми своими командами. Когда вы остаетесь без легких и сердца (переход Диего Карлоса в «Астон Виллу» и Жюля Кунде в «Барселону»), надо восстанавливаться и бороться снова.