Лопетеги: «Считаю Гвардиолу лучшим тренером в мире»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги порассуждал о предстоящем матче против «Манчестер Сити».
Да, я считаю Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире. Об этом сложно судить, но насколько я вижу, он сохранял стабильность и прогрессировал со всеми своими командами. Когда вы остаетесь без легких и сердца (переход Диего Карлоса в «Астон Виллу» и Жюля Кунде в «Барселону»), надо восстанавливаться и бороться снова.
Лч он с Сити и Баварией не брал, а чемпионаты эти команды брали и без него.
В сборных Пеп не работал...
Один из лучших.
Но явно не лучший, тем более в истории
Лч он с Сити и Баварией не брал, а чемпионаты эти команды брали и без него.
В сборных Пеп не работал...
Один из лучших.
Но явно не лучший, тем более в истории