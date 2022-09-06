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Лопетеги: «Считаю Гвардиолу лучшим тренером в мире»

вчера, 16:00
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья0 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги порассуждал о предстоящем матче против «Манчестер Сити».

Да, я считаю Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире. Об этом сложно судить, но насколько я вижу, он сохранял стабильность и прогрессировал со всеми своими командами. Когда вы остаетесь без легких и сердца (переход Диего Карлоса в «Астон Виллу» и Жюля Кунде в «Барселону»), надо восстанавливаться и бороться снова.

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:38
Не переживай. Он относительно молод для тренера. Еще лет 20 есть. Обязательно станет лучшим
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 17:27
Посмотрим что в этом сезоне ЛЧ навоюет
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:51
Севилья готовится проиграть.
протон
протон
вчера в 16:30
У Пепа в Барселоне, Баварии, Сити составы в 3ке лучших в мире.
Лч он с Сити и Баварией не брал, а чемпионаты эти команды брали и без него.
В сборных Пеп не работал...
Один из лучших.
Но явно не лучший, тем более в истории
протон
протон
вчера в 16:29
Пеп единственный тренер, которого не увольняли
Гость
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