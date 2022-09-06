Шишкин: «Ничего критичного нет, всё же „Спартак“ проиграл чемпиону страны»

Бывший защитник «Спартака» отреагировал на поражение москвичей от «Зенита».

Это, наверное, первая для красно-белых неудачная игра, в которой команде противостоял действительно опытный соперник, чемпион. И удивляться нечему. Ничего не потеряно, думаю, это поражение встряхнет «Спартак», Абаскаль сделает правильные выводы, не осуждая никого. И это поражение станет неким положительным моментом. Ничего критичного нет, все же проиграли чемпиону страны, «Спартак» и так в эти первые туры прыгнул выше головы, идет в лидерах, и ничего еще не потеряно.