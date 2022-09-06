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Шишкин: «Ничего критичного нет, всё же „Спартак“ проиграл чемпиону страны»

сегодня, 12:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин отреагировал на поражение москвичей от «Зенита».

Это, наверное, первая для красно-белых неудачная игра, в которой команде противостоял действительно опытный соперник, чемпион. И удивляться нечему. Ничего не потеряно, думаю, это поражение встряхнет «Спартак», Абаскаль сделает правильные выводы, не осуждая никого. И это поражение станет неким положительным моментом. Ничего критичного нет, все же проиграли чемпиону страны, «Спартак» и так в эти первые туры прыгнул выше головы, идет в лидерах, и ничего еще не потеряно.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:05
И проиграл заслуженно
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 13:36
Согласен с тем, что Спартак в начале сезона прыгнул выше головы - его место в середине таблицы.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:23
В следующем туре в матче "Позорника 8 тура" и "Неудачника 8 тура",всё решится.
Вот как два "братских клуба" будут судейство после матча оценивать,а не справедливость итогового результата -это самое интересное.
Гость
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