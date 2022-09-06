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Онопко: «Захарян может уехать в любой клуб Европы»

сегодня, 12:12

Тренер сборной России Виктор Онопко поддержал хавбека «Динамо» Арсена Захаряна, который был близок к переходу в «Челси».

Захарян — уровень АПЛ? Если футболистом интересуется такой клуб, значит, это неслучайность. Английские команды внимательно следят за молодыми ребятами. Те качества, которые есть у Арсена, помогут ему развиваться в АПЛ. Захарян может уехать в любой клуб Европы, и он не потеряется там.

Захарян перерос уровень РПЛ? Тяжело сказать, я не считаю, что он перерос уровень РПЛ. Он и «Динамо» заняли третье место, поэтому не считаю, что перерос, наверное.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 13:15, ред.
То, что Захарян и его клуб ДИНАМО заняли только 3-е место, точно не вина Захаряна, а кое-кого другого....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:05
Онопко: «Захарян может уехать в любой клуб Европы»

Любой клуб Европы не сможет за него заплатить, потому что страны топ-лиг Европы активно принимают участие в блокировании России и Россия отрезана от SWIFT.

Его путь в Европу сейчас через Турцию видится транзитом или подобную страну.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:20
Детский сад: АПЛ интересуется...Да там могут купит ещё в пелёнках,а продать пенсионером,не сыгравшим ни одного матча в английской третьей лиге. Зато все закоулки Европы объедет. В "Зимбрул" его! и Попробуйте оспорить,что это не Европа.
Гость
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