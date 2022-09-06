Онопко: «Захарян может уехать в любой клуб Европы»

Тренер сборной России поддержал хавбека «Динамо» , который был близок к переходу в «Челси».

Захарян — уровень АПЛ ? Если футболистом интересуется такой клуб, значит, это неслучайность. Английские команды внимательно следят за молодыми ребятами. Те качества, которые есть у Арсена, помогут ему развиваться в АПЛ . Захарян может уехать в любой клуб Европы, и он не потеряется там.