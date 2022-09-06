Онопко: «Захарян может уехать в любой клуб Европы»

Тренер сборной России Виктор Онопко поддержал хавбека «Динамо» Арсена Захаряна, который был близок к переходу в «Челси».
Захарян — уровень АПЛ? Если футболистом интересуется такой клуб, значит, это неслучайность. Английские команды внимательно следят за молодыми ребятами. Те качества, которые есть у Арсена, помогут ему развиваться в АПЛ. Захарян может уехать в любой клуб Европы, и он не потеряется там.
Захарян перерос уровень РПЛ? Тяжело сказать, я не считаю, что он перерос уровень РПЛ. Он и «Динамо» заняли третье место, поэтому не считаю, что перерос, наверное.
Любой клуб Европы не сможет за него заплатить, потому что страны топ-лиг Европы активно принимают участие в блокировании России и Россия отрезана от SWIFT.
Его путь в Европу сейчас через Турцию видится транзитом или подобную страну.
Любой клуб Европы не сможет за него заплатить, потому что страны топ-лиг Европы активно принимают участие в блокировании России и Россия отрезана от SWIFT.
Его путь в Европу сейчас через Турцию видится транзитом или подобную страну.