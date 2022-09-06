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Чешский тренер «Оренбурга» объяснил почему не уехал из России

сегодня, 13:47

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, были ли у него мысли об отъезде из России из-за политической ситуации.

Мне нравится моя работа. Я приехал в Россию до всех событий, у меня была цель. У меня были мысли: уехать, остаться – я же не знаю, как всe сложится. Но потом принял решение: работаю. Всe.

Я сам решаю, куда мне идти: налево, направо или прямо. Это моe мнение, за меня не нужно принимать решения. Сегодня все любят говорить, как надо и не надо жить. Мне так делать не надо. Я живу здесь и сейчас. Что будет завтра – не знаю. Что было вчера – уже история.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:13
Ох,где был я вчера-не упомню и днём,
только помню,что стены с обоями...
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 14:03
Когда местный алигарх вложил в Брестское Динамо кучу денег (по "местным меркам"), все предрекали Чемпионство Динамо. Но лишь с третьей попытки, когда пришёл Личка, Динамо Брест стало Чемпионом. Сейчас в Бресте нет алигарха, нет Лички - Динамо в глубокой...
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 13:54, ред.
Личка на моих глазах привёл Динамо Брест к чемпионству!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:53
Правильно,жить надо как тебе нравится
Гость
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