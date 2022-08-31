В «Химках» подтвердили увольнение Писарева. Клуб возглавит Спартак Гогниев

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что Николай Писарев покидает должность главного тренера клуба. «Химки» возглавит экс-наставник «Алании» Спартак Гогниев.
Приняли решение прекратить сотрудничество с Николаем Николаевичем Писаревым и его тренерским штабом. С завтрашнего дня команду примет и будет готовить к выезду в «Оренбург» новый главный тренер — Спартак Гогниев.
Вот бы так поменять всё руководство Химок - бездарное, не профессиональное и наглое.
Вот бы так поменять всё руководство Химок - бездарное, не профессиональное и наглое.