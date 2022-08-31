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В «Химках» подтвердили увольнение Писарева. Клуб возглавит Спартак Гогниев

сегодня, 22:13

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что Николай Писарев покидает должность главного тренера клуба. «Химки» возглавит экс-наставник «Алании» Спартак Гогниев.

Приняли решение прекратить сотрудничество с Николаем Николаевичем Писаревым и его тренерским штабом. С завтрашнего дня команду примет и будет готовить к выезду в «Оренбург» новый главный тренер — Спартак Гогниев.

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Все комментарии
DaslerU
DaslerU
сегодня в 22:46
Подобный "дурдом" возможен только в России. Широка страна моя родная, много в ней полей, лесов и дураков.
makkie
makkie
сегодня в 22:45
Идиоты!
Вот бы так поменять всё руководство Химок - бездарное, не профессиональное и наглое.
BDA8181
BDA8181 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 22:27
Аааа, это там домдур из-за сыночка)) Тогда понятно ))Спасибо за пояснение )))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ BDA8181 (раскрыть)
сегодня в 22:21, ред.
Клоун Терешков и племянник главы ОПГ Тельмана Измаилова Садыгов.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:21
А не погорячился ли Гогниев, дав согласие возглавить Химки???
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Boricku (раскрыть)
сегодня в 22:20
Так он никогда тренером и не был, был только помощником, а Карпину все равно нужен человек, чтобы сетки с мячами таскать и водичку)
BDA8181
BDA8181
сегодня в 22:17
Клоунада , что там за дегенираты то рулят клубом.
Boricku
Boricku
сегодня в 22:16, ред.
Тренер показал свою несостоятельность, и его из сборной не погонят ? Разве что и сборная сейчас и не нужна то.
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